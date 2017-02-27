Деньги в России станут прочнее

Символы купюр в 200 и 2000 рублей. Фото: cbr.ru

Увеличить срок эксплуатации купюр позволит новая технология долговечных бумаг. Как сообщила «Российская газета», Гознак начнёт использовать её при выпуске бумажных денег уже в этом году.

По словам главы Гознака Аркадия Трачука, сейчас банкноты крупных номиналов изнашиваются за несколько лет, мелких номиналов — примерно за год. По новой технологии будет сделана купюра номиналом 200 рублей, которая сейчас готовится к обороту и в кошельках россиян появится уже в этом году. На ней будет представлен Севастополь — памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический — символы, выбранные на всероссийском конкурсе. Хотя некоторые страны переходят на пластиковые деньги, по мнению Аркадия Трачука, пока никто ничего лучше бумажных денег не придумал. Пластик — материал, который не впитывает краску. Поэтому традиционные банкнотные краски на него плохо ложатся. А если использовать другие краски, понижается уровень защиты.