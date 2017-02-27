Печник-самучка попал под подозрение из-за гибели двоих детей и их дедушки

Отчим двоих детей, погибших вместе с дедушкой в селе Афанасьевское Ачитского городского округа, стал подозреваемым по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неострожности двум и более лицам). Как сообщили в Следственном управлении СКР по Свердловской области соответствующее уголовное дело уже возбуждено. Напомним, два мальчика и их дедушка погибли 23 января 2017 года из-за отравления окисью углерода. Как выяснили следователи, угарный газ распространился по дому из печи, которую отчим детей сложил самостоятельно, не имея профессиональных навыков каменщика.
Один человек погиб в результате ДТП на
В Екатеринбурге задержали мужчину, ограбившего студентку Уральской государственной консерватории. Как сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, около часа ночи 6 января мужчина на улице Щорса подкараулил девушку и отобрал у ней 5000 рублей. Сейчас полицейские нашли злоумышленника. Им оказался