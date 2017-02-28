Завоевать победу любой ценой, невзирая на жертвы

Сюжет 100 монологов о революции

Что утратила и что обрела Россия в 1917 году? Размышления читателей «ОГ».

Станислав Набойченко, доктор технических наук, председатель Общественной палаты Свердловской области:

— Как бы мы ни оценивали русскую революцию 1917 года, необходимо признать, что она явилась главным политическим событием ХХ века в мировом масштабе. Крушение старого режима в России произошло, потому что он себя изжил и стал тормозом для дальнейшего развития страны. А в процессе столь глобальных и радикальных преобразований обойтись без потерь просто невозможно. Однако, на мой взгляд, и достижений в результате революции было немало. Прежде всего — появилась динамика экономического и социального развития. Во многих сферах страна достигла значительных высот, о которых при прежнем режиме нельзя было даже мечтать, ведь уровень развития промышленности и науки в царской России был достаточно низкий. Важным завоеванием стало то, что у всех граждан страны появился практически равный доступ к образованию и медицинскому обслуживанию, пусть и не самому лучшему в мире. Возникла возможность заниматься творчеством, проявить себя в искусстве. Уровень материального и социального благополучия подавляющего большинства граждан существенно вырос. Не секрет же, что социальное расслоение в царской России было значительным. Безусловно, представители высшего сословия в результате революции потеряли свои привилегии, но не будем забывать, что материальные блага они получали за счёт жёсткой эксплуатации рабочих и крестьян. Конечно, и в современной России мы видим яркие признаки социального неравенства, но сегодня на помощь людям пришли машины, условия труда изменились в лучшую сторону, поэтому эксплуатация человека человеком происходит в более мягких формах.

Что мы потеряли во время революции? Прежде всего, человечность, которая веками была характерна для русского общества. Люди перестали быть по-настоящему дружными, утратили приверженность христианским заповедям. Они стали меньше ценить взаимопомощь и поддержку, реже проявлять сочувствие, сострадание, милосердие. Это объяснимо: в ходе напряжённых революционных перемен и двух войн — Первой мировой и Гражданской — были даны очень жёсткие установки: завоевать победу любой ценой, невзирая на жертвы, на их количество. В таких условиях, в атмосфере кровопролития и разрухи, люди начали меньше уважать друг друга и разучились ценить жизнь. Утвердившиеся тогда командные методы руководства продолжали действовать и в мирное время: если партия велела, надо выполнять. Это тоже наложило отпечаток. Хотя прошло столько лет, в нас, к сожалению, и сегодня сохраняется недостаток нравственности и гуманности.

Но, я надеюсь, постепенно мы вернёмся к прежним устоям. Люди поймут: каждый из нас будет гораздо счастливее, если взаимовыручка, сплочённость, милосердие станут нормой повседневной жизни.