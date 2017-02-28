И в 100 лет можно излучать энергию

Персональное поздравление Президента РФ Владимира Путина передал имениннице министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов. Фото: Светлана Удинцева

В свой сотый день рождения свердловчанка Галина Полторак получила персональное поздравление от Президента РФ Владимира Путина и приготовила для гостей курицу с картошкой.

Представители регионального министерства социальной политики пришли в гости к имениннице с цветами и подарками, работники КЦСОН Кировского района принесли праздничный торт, а сотрудники библиотеки главы города Екатеринбурга вручили ей диплом «Ровесник века».

Галина Фёдоровна родилась в революционном 1917 году в посёлке Бисерть. Окончив школу-семилетку, поехала в Свердловск.

— Поступала в техникум, но не прошла по конкурсу. Устроилась работать в швейную мастерскую Уральского военного округа, обшивала офицерский состав Красной армии, — вспоминает она. — Замуж вышла за офицера. Во время войны он был на фронте, а в 1946 году его перевели на Дальний Восток, там мы вместе прожили десять лет.

Кроме двоих сыновей Галине Фёдоровне по воле обстоятельств пришлось воспитывать и троих племянников. После возвращения в Свердловск вплоть до пенсии она работала бухгалтером в сберегательной кассе, а в свободное время обшивала всю большую семью.

— Только год назад она перестала шить. А до этого надевала две пары очков, самостоятельно кроила и шила себе платья, постельное бельё и другие вещи. Несмотря на возраст, эта удивительная женщина очень самостоятельная. Когда я пришла к ней в день рождения, чтобы помочь подготовиться к встрече гостей, она чистила картошку и уже приготовила курицу для запекания. Оставалось поставить противень в духовку, — рассказала «ОГ» социальный работник КЦСОН Кировского района Екатеринбурга Татьяна Габун, которая в течение семи лет помогает труженице тыла по хозяйству.

По её словам, Галина Фёдоровна регулярно делает гимнастику, в квартире натянуты специальные верёвочки, за которые она держится, разминая руки и ноги.

— Она не сидит сложа руки. Недавно, например, выбирала из фотоальбомов старинные фотографии родственников и просила меня отнести в фотосалон, чтобы оцифровать. Теперь любуется большими портретами, которые висят на стенах квартиры, — добавила Татьяна Габун. — Эта добрая и грамотная женщина буквально заряжает меня энергией.

Свердловчан в возрасте 100 лет и старше — больше 170 человек.