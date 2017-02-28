В Домжуре состоялась первая встреча ветеранов СМИ

Ассоциация народов Урала угостила ветеранов журналистики блинами и порадовала задорным концертом. Фото: Борис Ярков

В Доме журналистов на Масленичной неделе собрались ветераны журналистики. Но одним праздничным гуляньем и дегустацией блинов дело не ограничилось. Многие ветераны продолжают трудиться, принимают активное участие в общественной жизни, поэтому решено было совместить приятное с полезным — на встречу пригласили Уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяну Мерзлякову.

Начиная разговор с ветеранами, Татьяна Георгиевна подчеркнула, что до сих пор считает себя журналистом — свою трудовую деятельность она начинала в газете «Режевская весть», где работала корреспондентом, заведующей отделом экономики, главным редактором. Она член секретариата СТСЖ.

Деятельность на посту уполномоченного по правам человека связана с защитой прав и свобод человека, с заботой о тех, кто в этом более всего нуждается, в том числе и о пожилых людях. Темами беседы с ветеранами стали самые актуальные вопросы — проблемы ЖКХ, капремонт, медицинское обслуживание, транспортная реформа. Особо Мерзлякова остановилась на вопросах кредитования граждан.

Оказывается, свердловчан, в том числе и пенсионеров, активно втягивают в получение кредитов — на каждого жителя Свердловской области приходится сумма кредитов в 114 тысяч рублей. Есть люди, которые имеют более 20 кредитных договоров. Мерзлякова призвала ветеранов быть бдительными, прежде чем подписываться под кабальными договорами различных коммерческих медцентров и косметических салонов, не попадаться на удочку банков, предлагающих быстрые кредиты, которые очень скоро превращаются в долговую яму.

У стенда — ветеран уральской журналистики Римма Печуркина и председатель Совета ветеранов СТСЖ Геннадий Чукреев. Фото: Борис Ярков

Другая больная тема — медицинское обслуживание. Мерзлякова согласилась с собравшимися, что высокотехнологичной помощи стало больше, а вот районная медицина теряет свои позиции: «Вы думаете почему народ вцепился в фельдшера и районную больничку, где нет высоких технологий? Да потому, что там медик знает каждого больного, помнит, чем болели его родители, внимательно выслушает. А в крупных клиниках пациент обезличен, всё лечение поставлено на поток». Очереди в поликлиниках, невозможность попасть на стационарное лечение, цены на лекарства — ветераны просили разобраться со всеми этими проблемами. Мерзлякова многие вопросы тут же взяла на заметку.

Разговор продолжили специалисты министерства социальной политики Свердловской области Анастасия Ноздрева и Татьяна Номоконова. Они рассказали о том, какую социальную помощь могут получить пожилые, какие возможности оздоровления и проведения досуга имеются, куда надо обращаться для этого. Особенно заинтересовала ветеранов возможность заниматься в школах пожилого возраста.

Приехали на встречу и ветераны из области — за чаепитием журналисты обменивались новостями. Гостья из Верхней Пышмы — член правления СТСЖ Лидия Зимовская представила свою первичную организацию, в которой 28 человек, восемь — ветераны журналистики. И все они, несмотря на солидный возраст, полны сил, энергии и творческого задора, активно сотрудничают со СМИ. Многие до сих пор под впечатлением выставки уникальных художественных фото, которую в прошлом году разместил в Домжуре журналист из этого города Лев Буйнаков. Среди гостей был Пётр Севастьянов, редактор газеты «Пульс города» из Красноуральска. Пётр Павлович рассказал, что их первичка по-своему уникальна — в ней только пенсионеры, но все они — одни из самых активных помощников в работе творческого союза. А когда собравшиеся узнали, что журналист — близкий родственник нашего знаменитого земляка космонавта Севастьянова, то достали свои блокноты. Журналист — это ведь навсегда.

А ещё ветераны задорно танцевали, разгадывали загадки и пели вместе с гостями Ассоциации народов Урала.