Любая революция — процесс кровавый, но…

Сюжет 100 монологов о революции

Что утратила и что обрела Россия в 1917 году? Размышления читателей «ОГ».

Станислав Шаньгин, мэр Алапаевска:

— Революция 1917 года, как и любой революционный процесс, не может быть оценена однозначно положительно или отрицательно. Говорить о роли революции в развитии страны и мира в целом — дело учёных и политиков. Я бы предпочёл остановиться на истории уральского городка Алапаевск, тем более что трагические события тех лет сделали сегодня город известным не только по всей России, но и далеко за её пределами.

Алапаевск — один из старейших городов Урала. До революции это город-завод. Алапаевский железоделательный завод, третий по величине на Урале, славился и такими талантливыми мастеровыми людьми, как Игнатий Евстафьевич Софонов — изобретатель первой в России гидротурбины, и своей продукцией — по качеству кровельного железа завод занимал одно из первых мест в мире! Но именно здесь, в Алапаевске, произошёл первый в стране женский бунт из-за тяжелейших условий труда, а в результате длительных забастовок рабочих создан был первый не только на Урале, но и в России заводской Совет, в который вошли и крестьяне. Можно сказать, что революционные процессы в городе начались задолго до 1917 года.

Я вырос в советское время. И в моём родном городе кроме металлургического завода работали крупные машиностроительные и лесоперерабатывающие предприятия, обеспечивая работой всё взрослое население. Продукция промышленных предприятий была востребована — и в стране, и за рубежом. Предприятия строили детские сады, многоквартирные дома и бесплатно предоставляли трудящимся благоустроенное жильё. Для детей работали опять же бесплатные спортивные секции и кружки по интересам. А население города составляло около 60 тысяч человек — в 6,5 раза больше, чем до революции. И это, несомненно, положительные перемены, которые произошли с городом после революции.

Но любая революция — процесс кровавый. Не буду говорить о правильности или ошибочности решения той власти уничтожить всю царскую семью, скажу только, что в том революционном переломе много народу и погибло, и покинуло страну. Причём это были образованнейшие люди, которые многое могли бы сделать для успешного развития своего государства.

Сегодня, переосмысливая те далёкие события, мы делаем огромную работу по сохранению богатого исторического наследия, возрождению духовности, укреплению местной власти. Да, у нас немало проблем, но у каждого времени свои вызовы. Одно несомненно — надо не только знать историю, но и извлекать из прошлого уроки. Перенимая положительный опыт, не повторять ошибок.