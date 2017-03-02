Самое страшное зло революции — утрата родственных отношений россиян

Сюжет 100 монологов о революции

Что утратила и что обрела Россия в 1917 году? Размышления читателей «ОГ».

Александр Автаев, магистр истории, член правления Уральского генеалогического общества:

— До 1917 года в российских селениях было много больших, «неразделённых» семей патриархального типа с соответствующими нравственными устоями. Например, все восемь детей моего прапрадеда остались с семьями в его доме или построили дома по соседству. Рабочие в городах, большая часть которых были выходцами из деревни, тоже в какой-то степени сохраняли нравственные традиции крестьянства.

Революция разрушила эту преемственность, нанесла мощный удар по родственным связям. Именно с неё начался процесс разрушения семейно-родового уклада, который продолжили Гражданская и Великая Отечественная войны, а также репрессии 30-х годов, когда сын мог оклеветать отца, а брат — брата. На встречах нашего генеалогического общества люди приводят десятки таких примеров. Одна из участниц, например, несколько лет ищет родственника, который до революции работал на Китайско-Восточной железной дороге. Отказавшись служить новой власти, он перевёз семью в Харбин. Что с ними потом стало — никто не знает.

Никто не считал, сколько семей рассыпалось за время, когда отца и сына мог сделать врагами всего один вопрос: «Ты за красных или за белых?» Те, кто не принял революцию, эмигрировали из России. Смена места жительства вкупе со сложностями коммуникации между странами привела к тому, что находили потом друг друга далеко не все. Впрочем, не всегда и искали: помнить, что среди твоих предков есть священник или дворянин, стало просто опасно. Некоторые даже меняли аристократические фамилии на более простые, только бы никто не заподозрил их во «враждебных» корнях.

Одной из основ дореволюционной семьи была религия, но гонения на православную церковь сопровождались утратой многих традиций, что помогали поддерживать память об ушедших родственниках. И возникало самое страшное, на мой взгляд, для родственных отношений — забвение.

Следующий удар по семье нанесло раскулачивание. Если раньше люди помогали друг другу строить всем миром, то теперь всем миром разбирали или вовсе уничтожали нажитое, включая документы, фотографии, семейные реликвии и предметы быта, которые обычно передавались из поколения в поколение. А гибель или арест родителей вынуждали детей скитаться и порождали массовую беспризорность. В моём роду есть семья, которую раскулачивали дважды, лишая и дома, и вещей. «Кулаками» они были объявлены лишь потому, что умели организовать работу и жили в достатке.

Если несколько раз сжигать дом и на его пепелище возводить новый, вряд ли получится что-то стоящее. То же самое — и с родовыми отношениями. Строить их постепенно и поддерживать намного легче, чем восстанавливать то, что было утеряно. А революция в этом смысле принесла россиянам одни утраты.