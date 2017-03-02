Чешских студентов научили лепить пельмени, а тагильских — кнедлики

Сюжет Со вкусом

Всё о вкусной еде и людях, которые её создают.

В течение пятнадцати лет Нижнетагильский торгово-экономический колледж и Профессиональную интегрированную школу Хеба связывают партнёрские отношения. На практику в Карловарский край отправляются тагильские студенты, а в ресторанах Нижнего Тагила стажируются их чешские коллеги.

Хеб и Нижний Тагил — города-побратимы. Многие из программ, на которых держалась многолетняя дружба, постепенно сошли на нет. Но только не студенческий обмен, предложенный в 2002 году директором торгово-экономического колледжа Светланой Голицыной. Каждый приезд чешской делегации, в которую входят как студенты, так и опытные повара, становится для тагильчан ярким событием.

В колледже гости из Хеба участвуют в студенческих конкурсах, а также обязательно проводят День чешской кухни. Практикуясь в ведущих тагильских ресторанах, вносят коррективы в меню. Там, где они поработали, посетители теперь часто заказывают картофельные кнедлики, свиные рёбрышки и жареный сыр. Особенно важны для будущих тагильских кулинаров мастер-классы настоящих чешских профи. На последней практике уральцев обучали мастерству Мартин и Вера Слезак.

— Вера — специалист по белому и коричневому шоколаду, делает конфеты, оформляет торты, готовит полуфабрикаты из кондитерской мастики. У неё есть фирменный торт «Повидлонь», для которого нужен лимонный мармелад. Его рецепт существовал в Чехии 300 лет, она сумела его восстановить, — рассказал о супруге Мартин.

Не менее увлекательны стажировки студентов, обучающихся по специальности «Общественное питание и гостиничный сервис» в Западной Чехии. Например, в прошлом году ребята работали в ресторане отеля «Богемия».

— С первых же дней нам доверяли готовить десерты. Изучали приготовление европейских блюд. Были и дни русской кухни, когда мы готовили борщ, лепили пельмени и пекли блины, — рассказывает выпускница торгово-экономического колледжа, а сейчас мастер производственного обучения Елизавета Сухомлинова.

Рецепт Десерт по-чешски от Елизаветы Сухомлиновой. Миксером взбиваем 150 граммов 33-процентных сливок, добавляем 100 граммов хорошо перемешанного творожного сыра «Маскарпоне» (можно заменить сливочным сыром «Хохланд»). Сахарная пудра, ванилин — по вкусу. Завершающий ингредиент — ягоды. Лучше всего подойдут клубника и малина, которые дают пикантную кислинку, но можно использовать и другие. Раскладываем в формочки.