В меню мясных заведений ввели постное пиво

Сюжет Со вкусом

Всё о вкусной еде и людях, которые её создают.

С 27 февраля порядка 90 процентов заведений общепита Екатеринбурга включили в своё меню постные блюда. Об этом «ОГ» рассказали в Ассоциации кулинаров и рестораторов области.

Исключение составили некоторые мясные рестораны и кафе итальянской кухни. Однако и здесь нашлись исключения. Мясной ресторан «SteakHouse» предлагает гостям рассольник с белыми грибами, свекольный хумус, бефстроганов из грибов на картофельном дранике, в качестве напитка — постное безалкогольное пиво. В ресторане «Pan Smetan», кроме рассольника и картофеля с грибами, в меню зелёный салат из авокадо, салат из азербайджанских помидоров, крем-суп из цветной капусты и тыквы, жаркое из овощей с болгарским перцем.

Постное меню появилось даже в заведениях японской кухни. Например, в ресторане «Тануки» можно найти роллы с вешенками и шампиньонами, руколлой, сладким перцем, крем-суп из тыквы, суп на кокосовом молоке с брокколи и шампиньонами.

В меню заведений общенациональной и мультиформатной кухни блюда менее экзотические: овощные салаты, супы, котлеты, десерты из фруктов и ягод.