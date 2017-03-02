Областная газета
Общество 2 марта 2017, 06:00

«На Урале мощные утки». Кафе Екатеринбурга попали в шоу на канале «Пятница»

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Со вкусом
Всё о вкусной еде и людях, которые её создают.



Шесть екатеринбургских кафе показали в последнем выпуске трэвел-шоу телеканала «Пятница» — «Еда, я люблю тебя», которое ищет кулинарные шедевры по всей стране. Ведущие программы перекусили в таких заведениях, как «Пельмени клаб», «Троекуров», «Панорама», «Кондитория», «26/28» и «Вкус улиц», а также попробовали хот-доги, которые делают в мужской цирюльне «Boy Cut».

Ведущему Владимиру Дантесу, который решил, что жители Урала обожают готовить из фруктов и лесных ягод, больше всего запомнился черёмуховый торт и запечатанная «по-королевски» шаурма. Николай Камка отметил, что «на Урале мощные утки». А Эдуард Мацаберидзе готовил ужин дома вместе с известным в городе поваром-нейрохирургом Дмитрием Цехом. В целом гости решили, что стритфуд в Екатеринбурге вкусный и калорийный, удивительная домашняя кухня, а в местных ресторанах — многообразие блюд и экспериментов.

  • Опубликовано в №36 от 2.03.2017 
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