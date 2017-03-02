Железнодорожное «бюро находок»

На вопросы о работе железнодорожного транспорта в эфире радио «Город FM 107,6» отвечают эксперты Свердловской железной дороги. Читайте текстовую версию программы на страницах «ОГ».

Отправляясь в поездку, любой из нас испытывает некоторое волнение. Куда положить документы? Что взять с собой из продуктов, чтобы перекусить в поезде? Какая одежда будет удобна в вагоне? Покидая дом с его привычным распорядком, мы стараемся сосредоточиться на том, чтобы ничего не упустить и не забыть. Но это сложно, потому что приходится держать в памяти множество важных деталей одновременно. И иногда случается так, что пассажир забывает на вокзале или в поезде что-то из своих вещей: дорожные сумки, куртки, а иногда и чемоданы с деньгами. Есть ли шанс вернуть утраченное? Куда отправляют бесхозные предметы и как хозяину их искать?

Кто-то теряет…

В пресс-службе Свердловской магистрали рассказали, что железнодорожники всегда стараются помочь гражданам отыскать забытые вещи. Если потеря произошла в поезде дальнего следования, то перевозчик по акту передаёт забытые вещи дежурному по станции в пункте формирования поезда. После того как пассажиры выходят, проводники проверяют каждое освободившееся место, а по прибытии на конечную станцию – и весь вагон.

Например, если состав Уральского филиала АО «ФПК» прибывает в пункт формирования – город Екатеринбург и в купе обнаружится бесхозный пакет или сумка, находку по акту передадут в камеру хранения забытых вещей на вокзале нашего города. А если пропажа обнаружится сразу в пути следования, забытые вещи могут снять с поезда и передать дежурному на ближайшей станции, где стоянка составляет не менее 10 минут.

С электричками примерно та же история: когда состав приходит в депо и уборщики обнаруживают забытые вещи, то сдают их в камеру хранения. Но в пригороде шансов на успех меньше: пока электричка идёт до конечного пункта, в ней сменится множество пассажиров.

Чаще всего рассеянные граждане пытаются отыскать забытые вещи через горячую линию ОАО «РЖД» по телефону 8-800-775-0000. Звонят и на горячую линию АО «ФПК», пишут на сайт... В единый информационно-сервисный центр компании можно обратиться с любым вопросом. Вот и звонят, просят помочь те, кто оставил свои вещи в поезде, на вокзале или где-то ещё на железной дороге.

Сообщения о потерях из информационного центра передают перевозчику. А АО «ФПК» уже направляет данные на конкретное предприятие, которое формировало поезд. Там выясняют, что за бригада работала, найдена ли вещь и где она может находиться на хранении. Это продуманная и очень удобная цепочка, которая позволяет выяснить историю пропажи.

А забывают пассажиры такое, что даже вообразить сложно. Ладно если это зубная щётка, любимый халатик или очки… Тут и головные уборы, и зарядные устройства, и пакеты с подарками… А один чоповец потерял, можно сказать, легальность: лицензию на занятие охранной деятельностью. Часто вспоминают сотрудники и случай с компанией студентов, которые ехали на Байкал. В Иркутске они вышли, забыв в вагоне две палатки, две байдарки и рюкзак!

…кто-то находит

Надо сказать, в поездах дальнего следования перед станцией прибытия проводники всегда напоминают пассажирам, чтобы те, покидая вагон, не забывали свои вещи. Увы, не все слышат. Вещи потом находят на полках и под ними, засунутыми под коврик или завёрнутыми в пакеты из-под спального комплекта… Особенно пассажиры почему-то любят прятать ценные для них предметы в матрасы и под матрасами, о чём потом благополучно забывают. Вот так несколько лет назад под матрасом проводник обнаружил кейс с несколькими миллионами рублей. Когда пассажиру его вернули, он чуть с ума от счастья не сошёл. Это были деньги от проданной им квартиры... Нет такого поезда дальнего следования, в котором по прибытии на конечную станцию не были бы найдены забытые вещи!

В каждом случае при передаче вещей дежурному по вокзалу составляется акт с подробным описанием их внешнего вида и обстоятельств обнаружения. Ручная кладь вскрывается комиссией в составе трёх человек в присутствии сотрудника полиции. При этом обязательно присутствует тот, кто обнаружил бесхоз.

Потом на вещи прицепляют ярлык с обозначением вокзала и номера, под которым они записаны в Книге забытых и найденных вещей. Если удаётся установить владельца, начальник вокзала направляет в его адрес извещение. Невостребованные находки в опломбированном состоянии могут храниться на складе камер хранения до 30 дней. Потом их отправят на склад бесхозных вещей. Максимальный срок подачи заявления о пропаже составляет 6 месяцев. Если хранение невозможно – например, в ручной клади есть испортившиеся продукты, — она будет комиссионно уничтожена.

А если хозяин и через полгода не объявится? Неновые (бывшие в употреблении) бесхозные вещи по истечении 6 месяцев утилизируют. Новые вещи отправят на реализацию, а документы – в правоохранительные органы. Деньги перечислят на специальный счёт. Отчёт о невостребованной ручной клади хранится 5 лет.

Сегодня вопросы розыска забытых вещей отданы исключительно в ведение железнодорожников. Хотя работы у сотрудников пассажирского комплекса и без того предостаточно, они тратят массу времени на то, чтобы человек получил забытую им вещь. Потому что считают своим долгом сделать всё, чтобы пассажир остался доволен.

Каждую среду в 18.15 и в пятницу в 9.45 слушайте на радио «ГородFM 107,6» программу о железнодорожном транспорте «Магистральный подход».