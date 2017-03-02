Горки будут строить по стандарту

Сюжет В марте вступают в силу

Наступивший март принёс россиянам значительные изменения в федеральном законодательстве.

В России с 1 марта начал действовать ГОСТ, регламентирующий строительство зимних горок, об этом сообщает ТАСС. Государственный стандарт безопасности ледяных горок (ГОСТ Р 56987–2016) был принят в июне 2016 года.

Прежде регламентов для подобных устройств для развлечений не было. Новый ГОСТ содержит требования безопасности к материалам, изделиям, эксплуатационной документации. Они устанавливают риски, связанные с эксплуатацией горок, и условия по их минимизации для посетителей, зрителей и прохожих.

Минувшей зимой было несколько случаев в разных городах, когда зимние горки, залитые с нарушением правил безопасности, становились причиной травм. «ОГ» рассказывала о том, как на горке в Серове травмировались более 70 человек («ОГ» от 22.01.2017).

Ожидается, что новый ГОСТ позволит сделать одно из любимых зимних развлечений более безопасным.