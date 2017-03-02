На Среднем Урале создаётся фонд поддержки одарённых детей «Золотое сечение»

«Золотое сечение» будет работать со школьниками по методикам, предложенным Всероссийским образовательным центром «Сириус» в Сочи.

По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева фонд поддержки талантливых детей и молодёжи «Золотое сечение» будет не только находить, но и поддерживать, сопровождать школьников, нацеленных на учёбу и развитие творческих способностей. О том, что в регионе уже не первый год занимаются с одарёнными детьми по примеру «Сириуса», «ОГ» уже писала (выпуск от 23.07.2016). В лагере под Каменском-Уральским «Исетские зори» даже собирали школьников с исследовательскими идеями. Лицей СУНЦ УрФУ уже второй раз в этом феврале собрал одарённых детей на научную смену в сочинский «Сириус». Вновь образованный фонд «Золотое сечение» станет опорной образовательной организацией на территории всего Уральского федерального округа. Настоящим «детским университетом».

Именно Свердловская область стала первым субъектом, в котором в рамках соглашения, подписанного губернатором с центром «Сириус», создаётся региональный образовательный центр для обучения детей, талантливых к науке, в спорте, искусстве и народных промыслах. В центре «Золотое сечение» школьники смогут вести научные исследования, выполнять аналитические, прикладные и технологические работы. Здесь будут выявлять детей с выдающимися способностями и помогать идеям воплотиться в жизнь.