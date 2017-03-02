Точность теста на отцовство – 99,9 %

Чаще всего для экспертизы ДНК берут защёчный эпителий. Стоимость экспертизы сегодня составляет чуть больше 26 тысяч рублей. Фото: Александр Зайцев

В фильме «Брак по-итальянски» героиня сообщает своему мужчине, что он – отец одного из троих её сыновей, но не говорит, кого именно. Тот вынужден гадать, вглядываться в черты молодых людей, оценивать их таланты.

В жизни тоже бывают ситуации, когда требуется установить биологическое родство, например, для взыскания алиментов или получения наследства. Самым достоверным методом считается экспертиза ДНК, не случайно её результаты используются в качестве доказательства в суде. Кстати, в последнее время спрос на такие исследования существенно возрос. О тонкостях проверки на отцовство «ОГ» рассказала заведующая лабораторией ГБУЗ СО «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Тамара Цитович.

— Отцовство, материнство, родство между бабушкой или дедушкой и внуками, другие кровные связи устанавливаются на основе анализа дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК). Она отражает все индивидуальные особенности человека, является носителем наследственной информации в организме. В лаборатории исследуются локусы — фрагменты ДНК, которые всегда остаются неизменными и передаются потомству.

— Если устанавливается родство между отцом и ребёнком, должна ли участвовать в экспертизе мама?

— Для достоверного результата необходим генетический материал ребёнка, мамы и предполагаемого отца. ДНК ребёнка на 50 процентов совпадает с ДНК матери и на 50 процентов — отца. Сначала мы сравниваем генотипы мамы и ребёнка, отсекаем признаки, унаследованные от мамы. Оставшуюся половину признаков сравниваем с генотипом предполагаемого отца.

— Имеет ли значение возраст ребёнка?

— Нет. Более того, возможно провести генетическую экспертизу даже с участием ещё неродившегося малыша. Хотя в нашей лаборатории ни разу не было прецедентов внутриутробного исследования.

— Что вы используете в качестве генетического материала?

— Во всех клетках одного организма ДНК одинаковая. Если ребёнок старше года, мы берём защёчный эпителий, то есть делаем соскоб с внутренней стороны щеки. Если малыш совсем маленький, у него обильное слюнотечение, поэтому в соскоб попадает мало клеток с ДНК, то берём кровь из пальца.

Бывают ситуации, когда необходимо сделать экспертизу после того, как предполагаемый отец умер. Если это была криминальная смерть, в качестве биологического образца мы используем высушенную на марле кровь, которая в течение пяти лет хранится в архивах Бюро судебно-медицинской экспертизы. Если смерть была некриминальной, исследуем парафиновые гистологические препараты — образцы тканей, заключённые в парафин. Фрагменты органов, помещённые в формалин, для таких исследований не годятся, так как формалин «режет» ДНК на мелкие кусочки. Сейчас открылось множество фирм, которые якобы занимаются установлением отцовства. Многие из них — посредники, которые лишь берут образцы генетического материала и пересылают его в лаборатории. Есть и те, кто самостоятельно проводит экспертизу, но со сложным материалом не работает. Такой материал, как я рассказала, исследуют единицы, так как для этого должен быть очень высокий профессиональный уровень специалистов. Поэтому в нашу лабораторию обращаются со всей страны — до Владивостока.

— Какова точность исследований ДНК?

— Получить результат, безошибочный на все сто процентов, невозможно. Но точность при генетической экспертизе очень высока. К примеру, я только что сдала результат экспертизы, которая проводилась по парафиновым блокам. Его уровень точности — 99,999 процента. Такой уровень считается низким. Чем больше систем исследуется, тем выше степень вероятности родства. Кстати, именно в нашей лаборатории был получен генотип из пятна крови на рубашке императора Николая II. Эта рубашка хранится в Эрмитаже, кровь на ней появилась в результате неудачного покушения в 1891 году, когда Николай II ещё до того, как принял титул императора, ездил в Японию. В 90-е годы генотип, пригодный для идентификации, можно было получить лишь по шести системам, сейчас — по девятнадцати и больше. Иногда точность результатов наших исследований составляет в процентах 99 целых и 15 девяток после запятой. Кроме того, мы подсчитываем индекс случайного совпадения индивидуализирующих признаков у неродственных лиц. Иногда вероятность случайного совпадения — один к миллиардам.

— Вы работаете для органов следствия и дознания, а в частном порядке к вам обращаются?

— Мы работаем как по определению суда, так и по личным заявлениям граждан. И в том, и в другом случае проводится абсолютно одинаковая работа и гарантируется конфиденциальность информации о результатах. Результаты мы выдаём только человеку, с которым заключили договор, либо лицу, назначившему экспертизу.