Скользкая ситуация

С начала года количество автоаварий на дорогах региона выросло на три процента в сравнении с прошлой зимой. Фото: Александ Зайцев

Общее количество автоаварий на дорогах региона за первые два месяца этого года по сравнению с прошлым аналогичным периодом увеличилось на три процента. С начала года на федеральных трассах Свердловской области произошло 35 дорожно-транспортных происшествий, в каждом четвёртом из них сопутствующим фактором оказались неубранный снег, накаты и наледь на дорогах. Жертвами таких ДТП стали 16 человек, в том числе двое детей. В областном центре ситуацию на дорогах тоже усложнили плохая уборка снега в сочетании с потеплением и ночными заморозками.

Каждое четвёртое ДТП на федеральных трассах региона связано с недостатками зимнего содержания, рассказали «ОГ» в ОблГАИ. Сюда традиционно входят и плохо расчищенные участки дорог, образование наледи, снежных накатов и валов.

Самой опасной дорогой остаётся трасса Пермь — Екатеринбург: здесь за январь и февраль случилось 20 ДТП, в которых погибли 12 человек и ещё 44 получили травмы разной степени тяжести. В последний день зимы — 28 февраля — здесь произошло сразу две серьёзных аварии, в которых погибли три человека, в том числе ребёнок. Травмы получили четверо, причём двое — 13-летняя девочка и 5-летний мальчик — тяжелейшие. И снова при обследовании места происшествия были выявлены недостатки эксплуатационного состояния автодороги. В первом случае — при выезде автомобиля со второстепенной дороги на главную на 259-м километре трассы водитель джипа не уступил дорогу грузовику. Мужчина просто не заметил приближающуюся машину из-за сваленных у перекрёстка снежных куч. Во втором — на 292-м километре дороги — глубина колеи была четыре сантиметра, а перепад обочины и проезжей части — пять сантиметров.

Организации, обслуживающие дорогу, содержат её в неудовлетворительном состоянии, а владелец ФКУ «Уралуправтодор» плохо контролирует их работу, поясняют в ОблГАИ.

Прогнозы синоптиков на ближайшие дни автомобилистов вряд ли обнадёжат: температура воздуха будет держаться около нуля — это означает, что плохо убранный с обочин снег растает и ночью будет превращаться в ледяную корку. Справятся ли с этим дорожные службы? Сейчас противогололёдной смесью обрабатывают лишь спуски, подъёмы и другие самые опасные места дорог. Во всяком случае, если у кого-то и появится идея «переобуть» свою машину, это будет явно преждевременно и ничего хорошего не принесёт.

Днём нечищенный снег растаял, ночью подморозило, а утром всё припорошило снегом. Опасно вдвойне: водитель не видит льда и мчится навстречу аварии. Фото: Алексей Кунилов

Комментарий Максим Едрышов, представитель Федерации автовладельцев России по Свердловской области: — Этой зимой дорогу на Пермь настолько плохо убирали, что некоторые её участки даже закрывали для проезда. Разумеется, дорожные службы обязаны работать качественнее. При этом говорить, что в авариях виноваты только гололёд или снежные заносы, нельзя. В правилах дорожного движения сказано, что водитель должен вести транспортное средство в зависимости от дорожных условий — нижней границы скорости нет. Если безопасность может быть обеспечена скоростью в 40 километров в час, надо держаться её, если для безопасности требуется скорость сбавить ещё, надо её сбавлять. И это позволит избежать ДТП. Кстати В Екатеринбурге рассыпали более 100 тонн средств от гололёда. В первую очередь противогололёдная обработка улично-дорожной сети проходила на спусках и подъёмах, мостах и путепроводах, у остановок общественного транспорта и возле перекрёстков, рассказали в горадминистрации. В последний день зимы благоустроители рассыпали на дорогах и пешеходных зонах города 68 тонн «Бионорда» (противолёдный реагент в гранулах) и 47 тонн мелкофракционного щебня. За минувшие сутки для борьбы с гололёдом было задействовано до 30 комбинированных дорожных машин, более 70 тракторов и 10 малогабаритных автомобилей, специализирующихся на подсыпке тротуаров, а также на улицы вывели механические уборщики «Бродвей» и «Скандия». Службы благоустройства продолжали уборку снега и в ночь на 1 марта: были задействованы 20 грейдеров, 24 лаповых и фронтальных погрузчика и 70 самосвалов. На уборку улиц вышли 120 рабочих.