Урал на карте моды

Роман Павлович даёт старт первому фестивалю индустрии моды и красоты Ural Beauty Fest. Фото: Антон Молодушкин

В Екатеринбурге прошёл масштабный фестиваль индустрии моды и красоты Ural Beauty Fest (UBF). Впервые в столице Среднего Урала было организованно столь крупное мероприятие в сфере красоты и моды. Фестиваль собрал более 2 000 специалистов fashion- и beauty-индустрии, для которых 83 спикера провели 104 мастер-класса.

Идея проведения подобного фестиваля буквально витала в воздухе. Екатеринбург уже давно нуждался в своём самобытном мероприятии, где бы все представители fashion-индустрии Урала (впрочем, и не только) собрались вместе, обменялись опытом и поделились своими идеями. За полгода подготовки (с июля 2016-го) организаторам удалось собрать всех воедино. Да не просто собрать, а сделать всё, как говорится, с размахом: две площадки, развлекательное шоу, мастер-классы, конкурсы, модные показы, звёздные спикеры. Уральцам мероприятие пришлось по душе — за два дня фестиваль посетило около 4 000 человек. Безусловно, это успех.

Идея создания UBF принадлежала известному в Екатеринбурге организатору отраслевых выставок, продюсеру Роману Павловичу. «ОГ» поговорила с Романом об итогах фестиваля, о возможности Урала стать столицей fashion-индустрии и о выходе на мировой уровень.

— Роман, сейчас, когда первые эмоции после фестиваля уже схлынули, как оцениваете прошедшее мероприятие?

— Остался доволен. Тут даже нужно смотреть глубже: и я, и участники увидели перспективы развития уже на следующий год. Всё прошло хорошо, и мы уже задумываемся об объединении всех проектов на одной площадке. Мы хотим соединить под одной крышей четыре рынка — beauty, свадебный, fashion и бижутерию. Получится, что посетитель в одном месте, в одни даты сможет получить гораздо больше, чем отдельно по каждому направлению.

— Что для вас в первую очередь стало открытием?

— Международный фестиваль парикмахерского искусства. Победители, в том числе и из Екатеринбурга, вошли в сборную, которая примет участие в чемпионате Европы и мира. Такие вещи для наших местных парикмахеров открывают неплохие перспективы выхода на российский масштаб и далее на мировой. И кстати, дальше мы намерены продолжать насыщать наши мероприятия профессиональными конкурсами. Мы подтягиваем лучших партнёров. Например, Всемирную конфедерацию парикмахеров, в которой представлены 80 стран.

— Раз мы заговорили о перспективах, то целью фестиваля вы обозначали помощь в продвижении молодых талантов. Достигли цели?

— Да. Напомню, что ни в нашей области, ни в нашем регионе не проводятся достаточно давно полноценные недели моды. Последний раз они прошли где-то лет восемь назад. А этим конкурсом молодых дизайнеров мы всколыхнули рынок. Дело ещё в том, что оценивать работы мы позвали не местных специалистов. Мы собрали жюри из самых компетентных экспертов, а возглавил его Влади-

слав Лисовец, который, кстати, присутствовал на всём мероприятии от начала до конца. Также большую роль в вопросе продвижения сыграла обучающая программа. Те спикеры, которых мы привезли, являются проводниками новых технологий в beauty-индустрии. Благодаря этому участники получили колоссальный опыт и, самое главное, увидели реальность.

— Можно ли сказать, что благодаря подобным мероприятиям Екатеринбург выходит на уровень третьей столицы fashion- и beauty-индустрии?

— Мы прикладываем к этому большие усилия. Екатеринбург вполне может стать третьей, а может, и второй, площадкой beauty- и fashion-индустрии в стране. Мы ни в коем случае не претендуем на первую (смеётся), но остальное точно под силу. Многие наши эксперты отметили, что в России таких мероприятий вообще не проводится. Да, в Москве есть подобная выставка «InterCHARM», но это другой формат. Мы сделали акцент на фестивале и показали, что Екатеринбургу под силу проводить столь масштабные мероприятия.

— Значит, наши местные дизайнеры, модельеры, визажисты остро нуждались в подобном фестивале?

— И не только они! Для федеральных или мировых брендов рынок Урала очень интересен и перспективен. Мы традиционно собираем и притягиваем к себе близлежащие регионы. Мы увидели, что нас посещают из северных территорий — Тюмень, ХМАО, ЯНАО. Нижневартовск, Кемерово. Для участия в фестивале парикмахерского искусства специально приехала команда из Сибири. Кстати, открою небольшой секрет. Сейчас мы ведём переговоры о проведении в Екатеринбурге чемпионата мира по парикмахерскому искусству. Наш фестиваль посетил президент Всемирной конфедерации парикмахеров Антонио Биланчо и остался очень доволен. Полюбил наш город.

Комментарий Юна Ильина, один из организаторов UBF, ведущий преподаватель «Uno-fashion SCHOOL», стилист, дизайнер, куратор fashion-интенсива в рамках UBF: — Идея создания фестиваля появилась ещё в июле прошлого года. Екатеринбург — это тоже столица, но все москвичи и петербуржцы до сих пор считают нас, простите за выражение, «колхозом», и это нужно исправить путём создания собственной визитной карточки. На это и был расчёт при проведении UBF. Есть же в Москве «InterCHARM», куда съезжается вся Россия, так и в Екатеринбург должны приезжать люди с целью почерпнуть что-то новое и чему-то здесь научиться. Я за ежегодный формат мероприятия. Тем более что у нас очень много талантливых ребят, но они ничего не знают о том, как себя продвигать. Участники фестиваля Ural Beauty Fest поделились с читателями «ОГ» модными советами Александр Ковалёв, врач-косметолог, руководитель Международной школы профессионального обучения косметологов и специалистов эстетической медицины: — Известный факт: состояние кожи — это прямая проекция состояния всего организма. Здоровый человек не может обладать некрасивой кожей. Сейчас в индустрии моды мы наблюдаем очень важный переходный момент — от макияжа к врачам и профессиональному косметическому уходу. Всевозможные процедуры становятся крайне популярными, рынок таких услуг разнообразен. Самое главное правило: необходимо ходить только к обученным специалистам, имеющим высшее медицинское образование, которые могут проводить сложные операции. Также необходимо грамотно подбирать уход, исходя из типа кожи и возраста. Анастасия Ющенко, парикмахер, визажист, официальный стилист последнего показа Пьера Кардена в России: — В парикмахерском искусстве сейчас наблюдается следующая тенденция: люди, посмотрев несколько видео-уроков, идут работать в салоны красоты и думают, что они профессионалы. Клиенты, пришедшие к таким «специалистам», получают у себя на голове полную жуть, а потом тратят время и деньги на восстановление волос. Настоящий мастер может работать и в салоне, и на дому, главное, чтобы он был дипломированным специалистом и профессионалом, и не надо стесняться уточнять у парикмахеров образование.