Визажист «Ив Сен Лорана» поделился секретами макияжа

Кирилл Шабалин с 1 февраля 2016 года назначен ведущим визажистом марки Yves Saint Laurent («Ив Сен Лоран») в России. Фото: f2f-mag.ru

На Ural Beauty Fest приехало много известных экспертов. В секции «Визаж» своим опытом со свердловчанами поделился Кирилл ШАБАЛИН — ведущий визажист российского представительства французской марки «Ив Сен Лоран» (YSL) и один из самых успешных молодых профессионалов в этой сфере в России.

— Вы уже больше года ведущий национальный визажист «Ив Сен Лоран». Как можете оценить уровень визажистов Свердловской области?

— Как и в любом другом регионе, это направление активно развивается. Одна из задач как раз этого фестиваля — объединить ведущих специалистов, которые будут делиться своим опытом. Масштабная миссия — чтобы все, кто пришёл на фестиваль, стали в своём деле впереди планеты всей. Планка именно такая. Я считаю, что Ural Beauty Fest — большой шаг. Здесь были лучшие эксперты со всей страны и зарубежные специалисты, и в такой творческой профессиональной тусовке молодые специалисты быстрее набираются опыта. Конкретно на моих мастер-классах была очень приятная аудитория, были и те, кто записывал, кто задавал вопросы, и те, кто хочет открыть свой бизнес.

— Сейчас многие молодые ребята идут на курсы визажистов, платят за них немалые деньги, но на выходе мы видим достаточно слабый уровень мастерства…

— Здесь можно проводить аналогию с обычной школой. Сначала мы начинаем с малого, потом средняя школа и потом высшее образование. Здесь точно так же, сначала все идут на базовые курсы, а потом должны набить руку. Набраться опыта можно, только работая визажистом в магазине или работая со своими знакомыми, пусть за небольшие деньги.

Справка "ОГ" Кирилл ШАБАЛИН работал в компании MAC в качестве регионального тренера и в течение пяти лет обучал визажистов Сургута, Челябинска, Тюмени, Уфы, Екатеринбурга, а также Армении и Казахстана.