Областная газета
Общество 3 марта 2017, 03:00

Самая опасная автодорога в регионе

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Во вчерашнем номере «ОГ» сообщила о том, что очень часто причинами ДТП в регионе становятся наледь на дорогах, колеи и плохая уборка снега. И вчера же на трассе Пермь — Екатеринбург пассажирский междугородний автобус улетел в кювет, это случилось днём на 316-м километре автодороги.

Авария произошла в результате столкновения автобуса маршрута № 854 и автомобиля ВАЗ-2114. Пострадали два человека, сообщает УГИБДД по Свердловской области. Водитель легковушки оказался зажатым в искорёженном салоне, для его извлечения пришлось применять специнструмент. Состояние пострадавшего уточняется. Из пассажиров автобуса к медикам обратилась одна женщина — у неё диагностированы ушибы. От более серьёзных последствий спасло то, что все пассажиры были пристёгнуты ремнями безопасности.

Напомним, трасса Пермь — Екатеринбург считается самой опасной автодорогой в регионе. За два первых месяца года здесь зафиксированы 20 ДТП, в которых 12 человек погибли и ещё 44 получили травмы.

  • Опубликовано в №37 от 3.03.2017 
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