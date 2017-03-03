Вторая смена неизбежна?

По прогнозам экономистов ближайшие 17 лет количество школьников в Екатеринбурге будет расти. Фото: Александр Зайцев

К 2030-м годам в Екатеринбурге в полтора–два с половиной раза вырастет количество детей в возрасте от 7 до 17 лет, а значит, в городе снова появится острая необходимость в строительстве школ. Вчера об этом заявила руководитель центра социоэкономической динамики Ольга Козлова.

Напомним, в ближайшее время будет утверждён прогноз социально-экономического развития Екатеринбурга до 2035 года, подготовленный сотрудниками института экономики УрО РАН по заказу мэрии. На основе этих данных будет разработана новая стратегия городского развития на ближайшие 17-18 лет.

— До 2035 года мы прогнозируем увеличение численности детей от 0 до 2 лет, от 2 до 7 лет, и очень резко возрастёт количество детей 7–17 лет. Если в 2015 году в Екатеринбурге было 154 тысячи школьников, то к 2035 году прогнозируется до 383 тысяч, — пояснила Ольга Козлова. — Нужно выстраивать Стратегию социально-экономического развития Екатеринбурга так, чтобы обеспечить детей дошкольными, школьными и спортивными учреждениями. Администрации города были даны рекомендации, в каких микрорайонах будет повышенная потребность в таких объектах.

Начальник департамента экономики мэрии Алексей Прядеин заявил, что за счёт демографического прироста, заложенного в прогнозе, в город может вернуться вторая смена, от которой муниципалитет сейчас пытается уйти всеми силами.

— В Управлении образования у нас уже загрустили, — отметил он.