СССР, рождённый революцией, был великой, но не самой счастливой страной

Сюжет 100 монологов о революции

Что утратила и что обрела Россия в 1917 году? Размышления читателей «ОГ».

Валерий Амиров, доцент факультета журналистики Уральского федерального университета им. Б.Н. Ельцина:

— Пионерский галстук мне повязывал наш учитель истории Геннадий Алексеевич. Учитель был фронтовиком, заслужил на войне несколько медалей и потерял ногу. Так и балансировал на ветру с красным треугольником галстука, опираясь на костыль…

В 1970-х пионеры собирали для школы металлолом, помогали ветеранам и готовились шагнуть со страной в светлое коммунистическое будущее. А оно как-то всё откладывалось и откладывалось, а потом взяло и не наступило. Вместо него через некоторое время появились талоны — на масло, курятину, сахар и много чего ещё. И всё это строго дозировано на «душу населения». В какой-то момент истории стал дефицитом даже стиральный порошок…

СССР, рождённый Великой Октябрьской социалистической революцией, был великой, но, как мне кажется, не самой счастливой страной. Великой потому, что сумел создать какую-то потрясающую общность людей, готовых помогать друг другу даже последней рубашкой, не спрашивая о национальности и религиозных убеждениях. Когда в моей родной Махачкале случилось землетрясение, нас спасала вся страна. А не самой счастливой, потому что жили бедно и всё время ожиданием. Квартиры — лет пятнадцать, возможности купить ковёр или телевизор — лет пять и так далее.

Тем не менее Советский Союз дал мне и моему поколению очень многое. Бесплатное и очень качественное образование, бесплатную медицину, бесплатное жильё, возможность отдыхать и путешествовать по Родине вместе с семьёй по смешным расценкам. А самое главное — он давал людям ощущение защищённости, потому что никто и никогда не мог в СССР остаться голодным и без угла.

Сейчас Октябрьскую революцию часто называют переворотом и говорят, что не случись её, мы все были бы уже счастливы. Может быть — история не терпит сослагательных наклонений. А может, мы просто не реализовали идеалов революции? Идеалов свободы, равенства и братства. Нет никаких сомнений, что сегодня Россия живёт гораздо сытнее и богаче. Миллионы людей имеют автомобили и возможность ездить на зарубежные курорты. Безусловные ценности нового общества — гражданские свободы. Однако стала ли наша жизнь справедливее и счастливее — это хороший вопрос.

Сейчас каждый год процесс записи детей в школы Екатеринбурга превращается в трагикомедию — половина детей попадают в школы по постоянной прописке, то есть по праву того, что они реально живут рядом с конкретной школой. Остальные — по прописке временной, разумеется — оформленной небесплатно. В Советском Союзе такое было совершенно невозможно. Я и несколько моих одноклассников из весьма небогатых и нестатусных рабочих семей учились в лучшей школе города вместе с детьми министров, главврачей, секретарей парткомов, директоров заводов и офицеров КГБ — просто потому, что мы тоже жили рядом с этой школой. И никто в нашем праве учиться именно здесь, в этой школе, не усомнился…