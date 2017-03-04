В зоопарке проснулись медведи

А в лесу морковку никто не даст.... Фото: Александр Зайцев

Тёплая погода разбудила медведей Екатеринбургского зоопарка. Первым традиционно проснулся белокоготный медведь Карат, а затем и гималайский медведь Гай. Потом вышли из зимней спячки и остальные медведи.

Но из своих берлог никто не вылезает, лишь просят дать чего-нибудь покушать. Косолапые по весне обречены только на растительную пищу, как в природе, так и в зоопарке, поэтому им сейчас дают яблоки, морковь, зелень всякую — организм постепенно перестраивается на новый режим питания. А как это происходит на воле? Спят, невзирая на погоду, до середины апреля. Причём раньше встают «папки», медведицы с медвежатами предпочитают ещё понежиться, если уж совсем не подтопят берлогу талые воды. Не любят этого медведи. Время, конечно, голодное, но у них, как правило, ещё зимний жирок остаётся. Разгребают валежник, обдирают кору и едят короеда, жучков-паучков всяких. На проталинах не брезгуют и прошлогодней травой, корешками. А если повезёт, то падаль какую-нибудь найдут. В общем, всё в дело идёт. Понятно, что зверь в это время не в очень хорошем настроении, и лучше с ним не встречаться.