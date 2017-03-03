Скорая в Екатеринбурге не довезла ребёнка до больницы

В "Скорой" утверждают, что отец больного ребёнка потребовал выпустить его из машины. Фото: Алексей Кунилов

Шестилетний ребёнок с температурой вместе с отцом поздно вечером 1 марта оказались на Объездной дороге Екатеринбурга: отец не согласился с водителем скорой, как ехать в больницу.

Как рассказала «ОГ» старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова, в жилой дом на проспекте Космонавтов медиков вызвали к ребёнку с высокой температурой. Врачи приехали и предложили отвезти больного в стационар, родители согласились. Проводить сына взялся отец — он тоже сел в машину скорой помощи. Однако затем ему не понравилось, каким путём водитель медицинской машины решил доехать с Уралмаша до Детской многопрофильной больницы №9, и разгорелся конфликт.

— Водитель остановился, потому что отец стал пинать по двери машины, — говорит Канатова. — Он с ребёнком вышел, а машина уехала. После скорая снова приехала домой к больному, но родители написали отказ от госпитализации. Сейчас мы будем выяснять, была ли оказана необходимая медицинская помощь ребёнку, приходил ли к нему на следующий день участковый педиатр. Также выясним размер ущерба муниципальному имуществу — машине скорой.

И отец ребёнка, и водитель скорой написали друг на друга заявления в отдел полиции №15 Екатеринбурга. К расследованию приступил и Следственный комитет. «Решение об организации процессуальной проверки обусловлено тем, что в этой ситуации затрагиваются права малолетнего ребёнка на оказание качественной и своевременной медицинской помощи», — пояснил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Управление здравоохранения Екатеринбурга в пятницу собрало журналистов, чтобы разъяснить, как случилось ЧП. Перед СМИ уральской столицы выступил заместитель главврача городской Станции Скорой медицинской помощи Алексей Николаев:

– Отцу показалось, что автомобиль едет не по оптимальному маршруту. Он потребовал остановить машину и стал бить в дверь, сломал её. Водитель был вынужден остановиться. Отец ребёнка вылез наружу и вытащил ребёнка. Затем подошёл к двери, чтобы выяснить отношения. Водитель закрыл дверь изнутри. Отец сломал ручку водительской двери. Человек проявил агрессию, поэтому бригада отъехала на безопасное расстояние и связалась со старшим врачом. В это же время отец ребёнка предъявил претензии старшему врачу по телефону. Старший врач интересовался, что происходит с ребёнком, но отец не мог ничего сказать. Старший врач предложил прислать на место ещё одну бригаду скорой помощи, чтобы доставить ребёнка в больницу. Отец отказался и сообщил, что попутный автомобиль довезёт его домой. Туда и прибыла новая бригада, где ребёнка осмотрел врач-реаниматолог. От госпитализации отец ребёнка отказался. Наутро их посетил участковый педиатр и не нашёл необходимости больного в госпитализации.

Из-за того, что машина, дверь которой была повреждена в ночь на 2 марта, теперь на ремонте, район Сортировки остался без педиатрической бригады. Медицинская бригада есть, но у неё пока нет своей машины, и она будет использовать ту, которая окажется свободной. К сожалению, это скажется на длительности выполнения вызовов. Николаев отметил, что машина делает за сутки 20 выездов, а ремонт займёт примерно две недели.