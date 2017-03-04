Особое жильё для многодетных

В старой квартире у Ушаковых для детей — угол с игрушками, в новой будет целая комната для игр. Фото: Александр Зайцев

Семья жителей Екатеринбурга Юлии и Евгения Ушаковых вместе со своими тройняшками дочками Сашей, Машей и сыном Семёном больше не будут ютиться в крошечной двушке размером в 46 квадратных метров — переедут в новую квартиру почти в два раза большей площади. Улучшить свои жилищные условия они смогли при помощи жилищной субсидии для многодетных.

Социальная программа действует в Свердловской области уже больше пяти лет, за это время ею смогли воспользоваться более 3300 многодетных семей. Ушаковы не исключают, что в их семье появится и четвёртый ребёнок. Останавливаться на троих они вовсе не собираются. Так что новые 82 метра жилой площади им очень даже пригодятся.

— Удалось даже обойтись без долгов при покупке этой квартиры, — радуется Евгений. — Здорово помогла областная субсидия — нам её, как родителям тройни, выдали сразу на 50 процентов стоимости нового жилья. Кроме того, использовали федеральный материнский капитал, да ещё и областной материнский капитал, который выдаётся в Свердловской области при рождении третьего ребёнка. Конечно, добавили и свои накопления — это уже была меньшая часть. Зато сейчас дочкам и сыну хватит места побегать дома.

Это очень кстати — тройняшки как раз научились ходить: им сейчас один год и два месяца. Маме Юле, конечно, с тремя сразу управляться непросто. Но бабушек поблизости нет: живут в Красноуральске. Только сейчас, когда закрутились дела с покупкой квартиры, одной из них пришлось приехать в областной центр помогать с внуками. Родителям то и дело приходится вместе отлучаться из дома — то варианты квартир смотрели, то документы оформляют… Но это, конечно, приятные хлопоты — всё ведь ради детей.

Фонд жилищного строительства Свердловской области проводит мероприятия по поддержке многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в рамках специальной программы — она действует до 2020 года. Свидетельства на получение социальной выплаты выдаются семьям в порядке очереди, вне очереди их получают лишь мамы, родившие тройню. Субсидию можно направить на приобретение жилья на первичном рынке, строительство квартиры либо покупку дома. Размер её зависит от количества членов семьи и стоимости квадратного метра жилья в муниципалитете. Если детей трое — выплата 30 процентов от расчётной стоимости жилья, четверо — 40 процентов, пять и более — 50 процентов.