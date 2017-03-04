Его величество господин полковник

Посланная усмирять бунтующих армия встала на сторону народа. Фото: wikimedia.org

Февраль в истории Вооружённых сил нашей страны — месяц особо значимый тем, что в феврале 1918 года родилась Красная армия, благодаря которой Россия не только сохранила себя как суверенное государство, но и спасла позже весь мир от фашизма. Но до этого был ещё февраль 1917 года.

Почему не генерал?

Среди многочисленных фотоснимков последнего русского императора почти нет таких, где он снят в штатской одежде. А на тех фотографиях, где Николай II запечатлён в военной форме, его плечи украшают полковничьи погоны.

То, что даже возглавив всю воюющую на фронтах Первой мировой войны многомиллионную Русскую армию, Николай II оставался в присвоенном ему ещё в 1892 году чине полковника, многие считают свидетельством его личной скромности. Но дело в том, что присваивать звания высшим офицерам в России мог только сам император.

Военная карьера Николая Александровича складывалась успешно. Поступив в 1884 году на действительную службу поручиком, в 1887 году он стал штабс-капитаном Преображенского полка, а в 1892 году — полковником. Получить генеральский чин он просто не успел, так как в октябре 1894 года в 26-летнем возрасте стал императором Николаем II.

Неудачливый полководец

Успевший до восшествия на престол повоевать и выйти в генералы Александр III заслужил в народе неофициальный титул «царя-миротворца». Ведь он сумел так выстроить политику России, что в годы его достаточно долгого правления страна избежала участия в войнах. Зато его сын Николай II, носивший более скромное воинское звание и не имевший личного опыта участия в боях, умудрился втянуть Россию в самые кровопролитные в её истории войны, в огне которых в конце концов сгорела и сама монархия.

В 1904 году Николай II объявил войну Японии, хотя, как считает большинство историков, военного столкновения с ней можно было избежать без ущерба интересам России. Поражение в той войне спровоцировало смуту в стране и подорвало авторитет монарха в армии. Также не способствовало росту популярности Николая II в войсках последующее привлечение армейских частей к проведению жёстких карательных акций внутри страны.

И в том, что в августе 1914 года Россия была втянута в Первую мировую войну с совершенно непонятными для народа целями, обвиняли тоже Николая II.

В том, что провоевавшая два с половиной года на стороне Антанты Россия в 1918 году оказалась в одном ряду с побеждёнными, виноваты, наверное, и Временное правительство, и большевики. Но движение к подписанному в марте 1918 года «похабному» Брестскому миру всё же началось 2 марта 1917 года. Когда своим отречением от престола император Николай II, он же полковник Романов, сдал Россию и её армию в разгар войны Временному комитету Государственной думы и Петроградскому Совету.

«Ты должен просто приказывать»

Царская власть пала 2 марта (15 марта по новому стилю), но революция вошла в историю как февральская. Потому что ещё 23 февраля 1917 года в Петрограде начались волнения, завершившиеся уже в марте свержением самодержавия.

22 февраля царь выехал в Могилёв в ставку Верховного главнокомандования, а Государственная дума 23 февраля приступила к обсуждению предложения о введении в стране хлебных карточек для населения, как это давно уже практиковалось в Германии и других воюющих странах. В Петрограде же это спровоцировало «хлебный бунт», переросший в массовые выступления под лозунгом «Долой самодержавие!».

Восстановить порядок на улицах пытались полиция и выделенные ей в помощь казачьи патрули, но 24 февраля волнения в городе только усилились. Мирные демонстрации стали перерастать в вооружённые столкновения: там и тут из толп протестующих начали раздаваться отдельные револьверные выстрелы, в жандармов полетели не только бутылки и камни, но и ручные гранаты. В этот день в городе был убит полицейский пристав, а ещё 26 чинов полиции, включая полицмейстера, получили ранения. Городовые и казаки в ответ тоже применяли оружие, так что и со стороны демонстрантов были убитые и раненые.

А что же царь? Он, кажется, строго следовал наставлениям своей супруги, императрицы Александры Фёдоровны, писавшей ему в 1915 году, когда Николай II стал Верховным главнокомандующим: «Ты должен просто приказывать, чтобы то или иное было выполнено, не спрашивая, исполнимо это или нет».

Пошла серия почти панических телеграмм от председателя Государственной думы Михаила Родзянко и командующего войсками Петроградского военного округа Сергея Хабалова о массовых волнениях в Петрограде. 25 февраля генерал Хабалов получил из Ставки телеграфный ответ: «Повелеваю завтра же прекратить в столице беспорядки, недопустимые в тяжёлое время войны с Германией и Австрией. Николай».

Армия в революции

Хабалова, по его воспоминаниям, царская телеграмма «хватила обухом». Тем не менее он собрал командиров расквартированных в городе частей, зачитал им эту телеграмму и распорядился выделить вооружённые команды солдат для подавления беспорядков. На вопрос, как должны действовать эти команды, Хабалов ответил: «Если толпа агрессивна, действовать по уставу, то есть открывать огонь после троекратного предупреждения».

Вот после этого и началась настоящая революция. 26 февраля воинские команды от различных полков по приказам своих начальников применили оружие, стреляя где в воздух, а где и по толпам демонстрантов.

Но уже на следующий день, 27 февраля, рота солдат Волынского полка во главе с ротным фельдфебелем унтер-офицером Кирпичниковым, которая накануне стреляла по толпе на Знаменской площади Петрограда, отказалась продолжать исполнение карательных функций. Застрелив пытавшегося остановить их командира роты капитана Лашкевича, несколько тысяч вооружённых винтовками волынцев толпой высыпали из казарм на улицу. С криками «ура» и стреляя в воздух, они двинулись к Выборгскому району, где митинговали рабочие бастующих заводов. К ним присоединились солдаты других воинских частей, и вместе с горожанами они многотысячной вооружённой массой (по пути они захватили арсенал, разобрав оттуда около 40 тысяч винтовок и 30 тысяч револьверов) хлынули к Таврическому дворцу, где заседала Государственная дума…

К вечеру 27 февраля в Петрограде были сформированы «Временный комитет Государственной думы для водворения порядка в Петрограде и для сношений с учреждениями и лицами» и Временный исполком Совета рабочих депутатов.

«Отрёкся спасать свой народ»

Сейчас много пишут о том, что «заговор против монархии» стал успешным из-за предательства царских генералов. Действительно, обращение к царю с призывом отречься от престола подписали и начальник Генерального штаба, и главкомы всех четырёх фронтов сражавшейся Русской армии.

Но немедленного согласия Николая II на такой шаг, кажется, не ожидал никто. Сам текст отречения был написан на скорую руку. Сначала он отрёкся в пользу несовершеннолетнего цесаревича Алексея, а узнав, что в таком случае ему не позволят больше видеться с сыном, отозвал отречение и переписал его уже в пользу своего брата великого князя Михаила.

Но Михаил, как выяснилось, был согласен лишь на регентство, а никак не на корону, и тоже подписал отказ от престола. После чего Николай, всё еще пребывавший в Ставке, но уже в непонятно каком качестве, написал обращение к армии. В нём он призвал «горячо любимые мной войска… во имя счастья России верой и правдой служить временному правительству». В конце стояла подпись: «Николай». Без титулов, чинов и званий.

Такое обращение обескуражило солдат и офицеров, ранее присягавших «царю и отечеству». Как вспоминал позже в издававшемся в Париже русском эмигрантском журнале ветеран 178-го пехотного полка, державшего в марте 1917 года боевые позиции под Ригой, «однажды утром был получен приказ о принятии по воле отрёкшегося государя новой присяги Временному правительству. Дневальные кричат: «Желающие расписываться в присяге, — выходи!» Кто-то идёт расписываться, остальные остаются в своих землянках, а писаря, по-видимому, заполнят пробелы за тех, кто не расписался».

Профессор Иван Ильин, тоже уже в эмиграции, писал о тех днях, что Николай II «отрёкся не просто от права на престол, но от своей обязанности властно править, спасать свой народ в час величайшей опасности…».