Виктор Мартьянов, заместитель директора Института философии и права Уральского отделения Российской академии наук:

— Как это ни парадоксально, большинству граждан нашей страны революция дала достаточно много прав и свобод: избирательные права, право на труд, на отдых, на образование, на социальное обеспечение и так далее. Советскому Союзу удалось выстроить модель социального государства. В результате у большинства населения появились возможности для самореализации.

Важно и то, что в стране сформировался достаточно хороший уровень низовой демократии. На запросы снизу, как правило, был живой отклик со стороны представителей власти, руководителей различных структур. В СССР ни одно подобное письмо не оставалось без внимания и ответа, соответственно — «верхи» хорошо знали о ключевых нуждах людей, понимали, какие есть проблемы и что их нужно решать. Сейчас, к сожалению, мы утратили эту особенность. Письмо в газету с жалобой или проблемой даже если и будет напечатано, практически ни к какой реакции, действенным мерам никого не обязывает.

После революции страна начала стремительно меняться и буквально за несколько десятилетий стала абсолютно другой: с преобладанием городского населения, высокой производительностью труда, значительной продолжительностью жизни, хорошими показателями по медицине и образованию. Достаточно сравнить статистику Российской империи 1913 года и СССР 1961 года.

Конечно, Российская империя, не случись революции, тоже развивалась бы. Не исключено — имела бы определённые успехи. Но я думаю: в тот временной отрезок наиболее вероятны были худшие варианты развития. Сценарий, который был реализован, по совокупности всех факторов оказался оптимальным. Во всяком случае — далеко не самым плохим.

Главный негатив — цена преобразований. Достаточно вспомнить о жертвах кровавых революционных событий, об индустриализации, которая проводилась очень жёстко и в основном за счёт крестьянского населения, о сюжетах, связанных с политическими репрессиями. Нельзя забывать и о том, что в ходе революции произошёл фундаментальный слом всего предыдущего общежития, был нарушен процесс естественного развития страны. Низвергнута существовавшая правовая система, в результате чего часть граждан лишилась земли, собственности, доходов и определённых возможностей.

Был и ещё один значительный негативный момент, сыгравший роковую роль в судьбе Советского Союза. СССР как федеративное государство было построено не по территориальному, а по национально-территориальному принципу. Такая форма государственного устройства стала миной замедленного действия. Спустя годы она взорвалась и разрушила Советский Союз. Югославия, Чехословакия и ряд других стран, заложивших в основание своей государственности этот же принцип, оказались столь же непрочными.