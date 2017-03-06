«Эй, небо, сними шляпу!» Валентине Терешковой – 80 лет

Космонавт Валентина Терешкова перед стартом в космос. 16 июня 1963. Фото: Вера Жихаренко

В понедельник 6 марта юбилей отметила легендарная Валентина Терешкова.

Первая в истории женщина-космонавт родом из деревни Масленниково Ярославской области. К тому времени, когда Сергей Королёв начал поиск претенденток в отряд космонавтов ЦПК ВВС, она окончила техникум лёгкой промышленности и работала ткачихой. Первоначальные критерии для отбора были таковы: парашютистка, возраст до 30 лет, рост до 170 сантиметров, вес до 70 килограммов. Из сотен претенденток выбрали пятерых, Терешкова была одной из них.

В отряд космонавтов её зачислили в марте 1962 года, а уже в июне 1963 года её имя прогремело на весь мир: на корабле «Восток-6» она отправилась в космический полёт и провела на орбите почти трое суток. До неё в космосе были только девять мужчин.

Подготовка к старту велась в строгом секрете. Даже родные узнали о полёте из сообщений радио: Валентина сказала им, что уезжает на соревнования парашютистов. Юрий Гагарин на старте сказал: «Поехали!», а «Чайка» (таков был позывной Терешковой) произнесла: «Эй, небо, сними шляпу!» С тех пор в орбитальных космических полётах участвовали ещё 59 женщин, в том числе три россиянки (Светлана Савицкая, Елена Серова и Елена Кондакова), но никто из них, подобно Терешковой, не оставался с космосом один на один. Все остальные покорительницы космоса летали в составе экипажей.

Летом 1963 года «Чайке» было присвоено звание Героя Советского Союза, а осенью того же года она вышла замуж за космонавта Андрияна Николаева. Их дочь Елена стала первым ребёнком, отец и мать которого были космонавтами.

Валентина Терешкова долгие годы работала инструктором-космонавтом, а затем научным сотрудником в Центре подготовки космонавтов, профессиональную деятельность совмещала с политической. Сейчас она – заместитель председателя Комитета Государственной думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления. Она – одна из немногих женщин в России, имеющих звание генерал-майора. А британская ежегодная Ассамблея женщин присвоила ей титул «Величайшая женщина ХХ столетия».

Кстати 1 марта 2017 года Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении Валентины Терешковой орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Между тем Неизвестный фотограф Во время подготовки к первому полёту женщины в космос основным дублёром Валентины Терешковой была выпускница строительного факультета Уральского политехнического института Ирина Соловьёва (на снимке). Детство Ирины прошло в Серове. И она каждые два-три года приезжает в этот город. (Об одном из визитов Ирины Соловьёвой в Серов «ОГ» рассказывала 17 мая 2014 года).