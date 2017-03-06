Делегатами Всемирного фестиваля молодёжи станут 175 свердловчан

Заявки на участие в XIX Всемирном фестивале молодёжи и студентов, который с 14 по 22 октября будет проходить в Москве и Сочи, подали уже 500 молодых жителей Среднего Урала.

Регистрация потенциальных участников продлится до 14 апреля, затем из них в качестве делегатов выберут 175 человек. Кроме того, на фестивале будут работать 90 волонтёров из нашего региона. Волонтёрский центр был открыт вчера на базе Уральского федерального университета, регистрация желающих проявить себя в качестве волонтёра завершится 31 марта.

— В Свердловской области создан региональный подготовительный комитет, он ведёт работу по нескольким направлениям, в частности, в настоящее время мы готовим презентацию Среднего Урала в виде стенда, который будет представлен на фестивале в Сочи, — рассказала директор областного департамента молодёжной политики Ольга Глацких.

По её словам, 5 марта в Екатеринбурге завершился второй семинар, связанный с подготовкой к фестивалю, в нём участвовали представители всех регионов страны, а также национального подготовительного комитета XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов.

— На семинаре подтвердилось, что Екатеринбург станет одним из пяти российских городов страны, где в период фестиваля побывают иностранные делегации. В октябре в столицу Урала приедут 330 иностранных студентов. Они смогут посетить наши вузы, пообщаться со студентами, побывать на культурных и спортивных мероприятиях, а также на промышленных предприятиях региона, — отметила Ольга Глацких.

Как сообщил руководитель молодогвардейцев Свердловской области Артём Николаев, подать заявку на участие в фестивале могут люди в возрасте от 18 до 35 лет на сайте russia2017.com.