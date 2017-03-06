С отколовшейся льдины спасены 23 рыбака

Спасатели предлагают штрафовать рыбаков, которые выходят на опасный лёд. Фото: Алексей Кунилов

ЧП произошло воскресным вечером на Белоярском водохранилище в районе Голубого залива.

Больше двух десятков человек оказались отрезаны от суши на отколовшейся льдине. К моменту прибытия спасателей (на этом участке проходило плановое патрулирование), рыбаков отнесло на 200 метров от прочной поверхности. Сотрудники МЧС оперативно погрузили терпящих бедствие в судно на воздушной подушке и переправили на безопасный участок. Уральские спасатели сработали быстро, никто из любителей зимнего рыболовства не пострадал.

Воскресный случай в этом месте Белоярского водохранилища далеко не единичный. Как уже писала «ОГ» в декабре, здесь очень хороший клёв – тёплая вода из водосбросных каналов БАЭС привлекает много рыбы. Кроме того, тут есть возможность насладиться летней рыбалкой, которая гораздо бюджетнее в плане снастей и снаряжения. Вот только за такое удовольствие рыболовов всё равно приходится платить. Речь идёт не столько о риске провалиться под лёд, сколько о финансовых потерях. Правда, несут их не сами экстремалы, а бюджет МЧС (к примеру, час работы вертолёта МИ-8 стоит 150 тысяч рублей). Инициатива о взыскании затрат на спасение с самих любителей экстремальной рыбалки уже не раз обсуждалась в федеральном правительстве, но пока дальше разговоров дело не заходит.

– Да, действительно, мы не можем привлекать рыбаков к какой бы то ни было ответственности в таких случаях – штрафовать их или заставлять компенсировать работу спецсредств, – поделились в пресс-службе областного ГУ МЧС. – Единственный наш инструмент воздействия на ситуацию, кроме непосредственно спасения людей, – профилактика.

В пресс-службе областного ГУ МЧС пояснили, что с прошлого года их ведомство предлагает рассмотреть соответствующие поправки в КоАП и возможность штрафных санкций за нахождение на потенциально опасных участках льда, инициатива до сих пор проходит обсуждение.

Как у других? В Татарстане за выход на замёрзший водоём (при толщине кромки льда меньше 7 см) граждан штрафуют на 1,5–2 тыс. рублей. Выезд на лёд на автомобиле – от 3 до 4,5 тыс. рублей для рядовых рыбаков и от 200 до 400 тыс. рублей для организаций. Аналогичная система действует в Вологодской и Ленинградской областях. В США государство имеет право переложить оплату услуг по спасению на плечи виновников происшествия. В случае если суд согласится с представителем штата, спасённый вынужден будет полностью компенсировать затраты.