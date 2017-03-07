В спецназе только женщины

Служить в женском спецназе ГУФСИН разрешено до 40 лет. Фото: Эмиль Салахов

Примерно треть всех сотрудников системы исполнения наказаний в Свердловской области – слабый пол. Для действий в случае ЧП есть в ГУФСИН и специальная женская группа быстрого реагирования.

Женский спецназ создали специально для исправительных колоний, где содержатся преступницы, и в обычные будни это сотрудники разных служб. Всех их объединяет одно – в случае ЧП они поднимаются по тревоге, надевают соответствующую амуницию, берут в руки щиты и превращаются в спецназ, который не отличишь от мужского. Хотя… По бойцовым качествам и навыкам отличить трудно, это правда. А вот поступь, поворот туловища и жесты – их, конечно, ни за что не спутаешь с мужскими.

Сотрудница отдела кадров ИК-6 в Нижнем Тагиле Ольга Пыжова в отряде быстрого реагирования с романтичным названием «Лаванда» уже три года. Дома у неё две дочки 12 и 6 лет – косы плести своим девочкам у Ольги – любимое занятие. Но в отряде она превращается в непреклонного бойца:

– Тренировки – каждую неделю, к весу амуниции в 10 килограммов мы уже привыкли. Можем всё, что требуется – и врукопашную биться, и атаки отражать со щитами. В отряд слабых и не брали: есть жёсткие требования к физической форме, кроме психологических критериев.

У Ольги Пыжовой характер что надо: она внедорожник по лесу сама водит. И за спиной – дочки: говорит, муж разрешает. Уверен в её осторожности.

В нижнетагильской «Лаванде» 16 бойцов. Такие же отряды есть в Екатеринбурге, Сосьве, Ивделе и Тавде. Эти сотрудницы всегда наготове – проходят серьёзную физическую подготовку, обучены действовать в непредвиденных обстоятельствах, знают и умеют пользоваться приёмами по обезвреживанию нарушителя порядка, рассказали «ОГ» в ГУФСИН по Свердловской области. Применять боевое оружие членам такого спецназа не требуется – достаточно шлема, каски, щита и резиновой дубинки. На 8 Марта бойцам желают, чтобы тревоги, по которым они поднимаются, оставались только учебными.