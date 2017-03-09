Чтобы мужчины лежали у ваших ног абсолютно трезвые!

Сюжет «Красная бурда» в «ОГ»? Это смешно

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С каждым новым 8 Марта всё сложнее придумывать оригинальные поздравления дамам… Но на нынешнем празднике «КБ» всё-таки услышала несколько неординарных пожеланий!

Милые женщины! Мы желаем вам мира и согласия! Миритесь и соглашайтесь! Или сперва соглашайтесь, а потом как-то с этим миритесь!

Чтоб в этот день вам было не до скуки!

Чтоб мужики до синяков вам целовали руки!

Пусть каждый день вам обещают завтра подарить цветы!

Необычного вам стирального порошка!

Чтоб были вы прекрасны, словно роза! Нет, роза дорого. Прекрасны, как мимоза! Или открытка!

Пусть вас радуют ваши дети! А тех, у кого нет детей, пусть радуют тесты на беременность!

Желаем вам всегда выглядеть моложе своих сапог!

Пусть ваша жизнь будет полна яркими красками, навроде тех, что вы каждый день по два часа мажете на своё и без того милое лицо!

Желаем всем женщинам на Земле, чтобы только у них одних было такое платье!

И пусть к подруге убежит

И варикоз, и целлюлит!

Чтобы мужчины любили вас по-собачьи! То есть преданно!

Спасибо вам за то, что не даёте нам погрязнуть в наших пороках и носках!

Никогда не забывайте, что вы — прекрасны! Сделайте себе запись в ежедневник: «Я — прекрасна!» и поглядывайте на неё хотя бы раз в час!

Желаем вам всегда сногсшибательно пахнуть! Цветите изо всех сил и пахните из всех пор!

И пусть все мужчины Земли будут в этот день у ваших ног, а мы пошли...

И пусть все ваши закидоны всегда сбываются!

C праздником любимая! Всё, теперь корми меня…