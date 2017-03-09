Не стало летописца уральского лыжного спорта

Фото: Алекандр Зайцев

На 79-м году жизни скончался ветеран спортивной журналистики, отец-основатель лыжных гонок на призы «Областной газеты», автор книг об истории лыжного спорта на Урале Николай Кулешов.

Писать о Кузьмиче (именно так называли его практически все коллеги) в прошедшем времени мне особенно тяжело, поскольку именно на его место я пришёл в редакцию «ОГ» в июле 2002 года. Но даже уйдя по состоянию здоровья из редакции, Николай Кузьмич продолжал регулярно приносить свои заметки. Прежде всего о соревнованиях ветеранов-лыжников, о клубе любителей бега «Урал-100».

Кузьмич и сам на этих соревнованиях не был сторонним наблюдателем. Участвовал в знаменитых легкоатлетических пробегах от Свердловска до Челябинска и Бреста, велопробегах «Тур-Пайпер». Однажды даже рискнул пройти целиком лыжный марафон «Европа-Азия». До финиша добрался, естественно, через несколько часов после победителей, но рассказывал потом историю, которая очень хорошо его характеризует: «На призовые места я, конечно, не рассчитывал, но захотел себя испытать — хотя бы пройти дистанцию. Где-то к середине пути понял, что силы мои иссякли, и пора сходить. И тут подумал: «Что же я так быстро сдаюсь. Ведь бате моему на фронте тяжелее было, чем мне сейчас». Так что уже затемно, но до финиша добрался».

Николая Кузьмича не стало 8 марта. По невероятному стечению обстоятельств — в день, когда исполнилось двадцать лет самой первой гонке на призы «Областной газеты». Эти соревнования, по массовости уступающие разве что «Лыжне России», Кузьмич придумал и несколько лет активно участвовал в их организации. Но это не единственное его известное детище — в начале 70-х годов прошлого века именно Кулешов, будучи корреспондентом свердловской молодёжной газеты «На смену!», придумал приз «В атаку», который вплоть до распада Советского Союза вручался лучшим бомбардирам чемпионата страны по хоккею с мячом. И снова удивительное совпадение — именно 8 марта считается днём рождения хоккея с мячом в России. Вот и не верь после этого в магию дат.

Кузьмич время от времени наведывался к нам в редакцию. Его появление означало, что сейчас будет в лицах и красках рассказано изрядное количество баек, коих в запасе у него всегда было несметное количество. Последний, как теперь оказалось, раз позвонил три месяца назад накануне гонки на призы «ОГ», которая нынче была уже 21-й, поблагодарил, что продолжаем начатую им традицию. А ещё посетовал, что всё чаще приходится общаться с врачами…

Редакция «ОГ» выражает искренние соболезнования родным и близким Николая Кузьмича Кулешова. Прощание состоится 11 марта в 12 часов по адресу: ул. Волгоградская, 189/9.