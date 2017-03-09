Астму победил… саксофон

Леонид Черкасский стал играть на духовых, чтобы избавиться от болезни, а в результате стал одним из лучших юных саксофонистов региона. Фото: Александр Зайцев

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В шесть лет Лёня Черкасский засыпал только с ингалятором. По-другому дышать не удавалось – бронхиальная астма отравила жизнь ребёнку и его родителям. В конце концов лечащий врач сказал: или надо переводить мальчика на серьёзные гормональные препараты, или отправлять его в музыкальную школу – играть на духовых инструментах. Спустя почти 10 лет обладатель Гран-при и неоднократный лауреат международных конкурсов и фестивалей саксофонист Черкасский уже не вспоминает об астме.

Весна в этом году на Среднем Урале выдалась ранняя: тепло было всю первую неделю марта. Грязный снег активно тает, провоцируя обострения у тех, кто страдает аллергией и бронхиальной астмой. Судя по прогнозам синоптиков, со дня на день в Екатеринбурге и окрестностях установятся стойкие плюсовые температуры, а значит, зацветут берёзы. Это первые «пылящие» растения нашей местности. Пыльца берёзы и других активно цветущих деревьев вызывает не только поллиноз – сезонное воспаление слизистых оболочек носа и глаз, но может явиться причиной возникновения и более грозного заболевания – бронхиальной астмы. Как раз весной у всех, кто страдает астмой, случается обострение. Врачи считают, что предрасположенность к астме определяется наследственностью.

– В нашей семье несколько поколений астматиков, – поясняет папа юного саксофониста Борис Черкасский. – Но у Лёни заболевание развивалось слишком быстро, и течение было непростым. Он ещё не ходил в школу, когда пришлось решать – переходить на серьёзные гормональные лекарства или нет.

Мама мальчика – педиатр, и хорошо понимала, что обратного пути не будет. Конечно, эти препараты дали бы ребёнку облегчение. Но «слезть» с них было бы трудно. И увы, любое, даже самое лучшее лекарство имеет какой-то побочный эффект. Аллерголог предложила – попробуйте записать мальчика в музыкальную школу в класс духовых инструментов. Известно, что игра на духовых развивает дыхательную систему, укрепляет бронхи и лёгкие. Никто не мог сказать, отступит ли болезнь. Но шанс был, и родители решили его использовать. В тот момент никто не думал ни о каких музыкальных достижениях или о будущей профессии ребёнка: главным было – сохранить его здоровье.

В детской музыкальной школе №1 имени Фролова Екатеринбурга Лёня прошёл отбор и попал в класс к преподавателю Юлии Киприяновой. Как говорят, этот педагог мотивирует детей сценой – у неё достигают успехов дети и с диабетом, и с неврологическими диагнозами.

Факты 5,7 процента жителей Свердловской области страдают от бронхиальной астмы;

17 процентов свердловчан подвержены аллергическому риниту.

– В первый раз я выступил на концерте через четыре месяца после начала занятий, – вспоминает Леонид Черкасский. – А потом началось – конкурсы, фестивали друг за другом, активные подготовки к ним. Занимался много, каждый день. А родителям только этого и надо было.

Папа музыканта Борис Черкасский рассказывает: победы на музыкальных конкурсах и окрыляли, и мотивировали ребёнка работать. Когда в семь лет Лёня получил диплом самого юного участника и одновременно лауреата первой степени на конкурсе имени Матюшина в Свердловском музыкальном училище имени Чайковского, ингалятор при засыпании ему уже не требовался. Нельзя сказать, что в этот момент болезнь уже сдалась – но мальчик стал чувствовать себя лучше. Почувствовала облегчение вместе с этим и вся семья. Через три года удалось полностью отказаться от ингалятора. А после о болезни и вовсе было забыто. Сейчас о ней напоминают лишь записи в детской медицинской карте.

А юного саксофониста Черкасского знают не только в Екатеринбурге, где он не раз побеждал на разных конкурсах, но и в других регионах страны, и в Европе. На днях в ЦК «Урал» областного центра прошёл фестиваль «Ритм-Экспресс», где Леонид вместе с младшей сестрой Дашей стали лауреатами второй степени.

Комментарий Валентина ЛИПИНА, главный аллерголог-пульмонолог Екатеринбурга, кандидат медицинских наук, врач пульмонологического отделения Детской многопрофильной больницы №9 Екатеринбурга: – В Чехии активно использовалась такая форма работы с детьми, больными бронхиальной астмой, когда их на лето определяли в оздоровительные лагеря с обязательными занятиями хоровым пением или игрой на флейте. И то, и другое хорошо развивает дыхательную систему и позволяет эффективнее бороться с заболеванием. Всегда, давая рекомендации своим маленьким пациентам, я советую занятия спортом, закаливание, хоровое пение и игру на духовых инструментах. Всё это дополняет медикаментозную терапию. А ещё даёт положительный эмоциональный фон, который так необходим детям, испытывающим во время приступов бронхиальной астмы удушье. В эти моменты им очень страшно, что вздохнуть так и не удастся. Этот страх приходится как-то преодолевать. Музыкальные занятия позволяют достичь гармоничного эмоционального состояния. Однако говорить, что немедикаментозные методы лечения могут полностью заменить лекарства, ни в коем случае нельзя. Отмечу, что прогноз по бронхиальной астме у мальчиков примерно на 50 процентов лучше, чем у девочек. Излечение у мальчиков возможно вполовину чаще, чем у девочек. Кстати, по мере взросления улучшение наступает ещё и от того, что все дыхательные органы становятся крупнее, и им легче выполнять свои функции. Крепнет и иммунитет, дети школьного возраста реже болеют вирусными инфекциями, чем дошкольники. Дело в том, что обострения бронхиальной астмы могут давать частые заболевания ОРВИ. А методы лечения определяются течением болезни: если оно более тяжёлое, то назначается противовирусная и противоаллергическая терапия – это предупреждает обострения. По мере улучшения доза лекарств уменьшается.