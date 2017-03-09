За защитой прав на бесплатную медицинскую помощь обращаемся к страховым представителям

Теперь пациенты не будут заваливать регистратора вопросами, а будут приходить уже подготовленными своей страховой компанией. Фото: Александр Зайцев

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У каждого из нас есть полис обязательного медстрахования – с ним мы отправляемся на приём в больницу. А значит, наши интересы должны защищать сотрудники страховых компаний. Чтобы теория превратилась в практику, федеральная власть обязала страховщиков для каждого гражданина определить своего представителя. По данным Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Свердловской области, уже сейчас на территории региона права застрахованных отстаивают 171 специалист первого уровня и 76 специалистов второго уровня.

За год в ТФОМС с жалобами на здравоохранение обращаются около 300 жителей области. В основном граждане недовольны качеством медицинской помощи, организацией работы лечебного учреждения и тем, что их просят заплатить деньги больнице. Об этом «ОГ» рассказала первый заместитель директора ТФОМС Свердловской области Татьяна Дёмина. А вот за консультациями обращаются в сотни и даже в тысячи раз чаще. Сегодня, например, наши земляки активно интересуются, где именно и насколько быстро они могут получить медицинскую услугу и положена ли она им бесплатно по закону.

– Мы рассчитываем, что создание и дальнейшее развитие института страховых представителей сделает систему здравоохранения и обязательного медицинского страхования более дружелюбной и понятной для пациента, – говорит Татьяна Дёмина.

Страховые представители – это сотрудники страховых компаний, выдавших гражданам полис. Именно на них возложена теперь ответственность за взаимодействие с застрахованными. Ещё в середине прошлого года появились представители первого уровня – сотрудники колл-центров и горячих линий страховых компаний. Они отвечают на вопросы, помогают в получении полисов ОМС, рассказывают, как можно выбрать и прикрепиться к медицинской организации. Страховые представители второго уровня по­явились в минувшем январе.

– Они могут решить фактически любой вопрос – от объёма и сроков получения медицинской помощи до того, какую именно квалификацию имеет врач и куда рекомендуется госпитализация, – поясняет Татьяна Дёмина. – Специалисты второго уровня организуют профилактические мероприятия. Например, звонят гражданам, которые в этом году имеют право на диспансеризацию. Приглашают их на приём. Кстати, в этом году в Свердловской области имеют право на обследование в рамках диспансеризации более 730 тысяч человек. Представители согласовывают время приёма, контролируют, чтобы гражданин получил помощь в полном объёме.

Страховые представители третьего уровня во многих страховых компаниях работают уже сейчас. Но с 2018 года в их обязанность будет входить контроль за тем, чтобы пациенты с хроническими заболеваниями не пропускали приём у врачей. Они же должны будут помогать людям выбрать специалиста и клинику, содействовать при возникновении разногласия с больницей.

Как именно получить помощь конкретно вашего представителя? Телефон для связи со страховой компанией указан на каждом медицинском полисе. В Федеральном фонде обязательного медицинского страхования считают, что введение страховых представителей сделает бесплатную медицинскую помощь более качественной.