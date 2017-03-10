Ящик с семенами спрячьте в сугроб

Аквилегии не требуют пересадки на клумбе несколько лет: с годами куст становится лишь сильнее и активнее цветёт, если не забывать подкармливать его удобрениями. Фото: Лариса Хайдаршина

Сюжет «Дом. Сад. Огород»

Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

У многолетних цветов есть преимущества — они менее привередливы, не боятся заморозков и могут в течение нескольких лет расти на одном месте без пересадки.

— Астильбы, флоксы, василистники, ирисы — вот четвёрка лидеров по простоте ухода в условиях уральского климата. Эти цветы размножаются подземными участками корневищ и очень быстро развиваются. Пионы более прихотливы и нуждаются в правильном уходе. Хороши в саду тюльпаны, нарциссы и другие луковичные цветы. Многолетники можно вырастить из семян, и сейчас как раз самое подходящее время сеять их на рассаду, — отметила научный сотрудник Ботанического сада Уральского отделения Российской академии наук Ольга Киселёва.

По её словам, наиболее легко всходят и быстро прорастают семена таких многолетников, как аквилегия (это всем известный и очень популярный на Среднем Урале водосбор), мальва, шток-роза, аконит, дельфиниум.

— Виолы — анютины глазки — нельзя назвать многолетниками в классическом смысле, но три, а иногда и четыре года они могут жить на участке и благополучно зимовать, если их укрывать листвой, — добавила наша собеседница.

Она предупредила, что молодая рассада цветов может пострадать от грибковых инфекций. Чтобы уберечь её от такой неприятности, почву необходимо предварительно обработать.

— Самый простой способ протравить почву — несколько раз пролить её кипятком с марганцовкой. Можно использовать и метод промораживания, но надо учитывать, что при промораживании почвы, купленной в магазине, её структура начинает ухудшаться, — пояснила Ольга Киселёва.

Она советует дождаться, когда почва после обработки кипятком остынет до температуры 30 градусов, и тут же посеять семена.

— Семена некоторых многолетних растений нуждаются в обязательной стратификации: после набухания им нужен период покоя при низкой температуре. В естественных условиях такой период выпадает на зиму, садоводы же могут создать необходимые условия искусственно, — подчеркнула наша собеседница.

Многие семена без стратификации и не взойдут — так устроила природа для того, чтобы всходы не появились раньше времени, например, в оттепель. Если говорить упрощённо, при промерзании происходит как бы дозревание семени. Делается это так. После того как семена посеяли в ящик, следует подождать, когда они набухнут. В тёплой земле это происходит примерно в течение суток. Затем ящик нужно выставить на балкон и сверху присыпать снегом. Можно даже увезти его на дачу и спрятать в сугроб. При минусовой температуре набухшие семена должны находиться как минимум три недели. Затем можно поставить ящик в квартире и дожидаться всходов.

Кстати Стратифицируют лаванду, горечавку, аквилегию, дельфиниум, примулу, гречанку, адонис, купальницу, зимостойкие цикламены, морозник и цветы семейства лютиковых.