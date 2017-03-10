Областная газета
Общество 10 марта 2017, 06:00

Садовые дома — без разрешения на строительство

На садовой земле можно будет вести строительство по закону. Фото: Алексей Кунилов.

Сюжет

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Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал депутатам принять в первом чтении проект закона о садоводстве, огородничестве и дачном хозяйстве, сообщает ТАСС.

Автором законодательной инициативы выступило правительство России. Законопроектом предлагается отказаться от понятия «жилое строение», которое не предусмотрено сейчас в Жилищном кодексе РФ. Одновременно вводится понятие «садовый дом», для размещения которого не требуется разрешение на строительство. Также устанавливается, что садовый земельный участок может использоваться для строительства жилого дома — объекта индивидуального жилищного строительства, пригодного для постоянного проживания.

Кроме того, проект закона предусматривает сокращение количества организационно-правовых форм товариществ собственников недвижимости, созданных для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства, до садоводческого и огороднического некоммерческих товариществ. Законопроектом регламентируются принципы расчёта взносов в товарищества и цели, на которые эти взносы могут быть израсходованы. Устанавливается необходимость подготовки финансово-экономического обоснования взносов — оно должно утверждаться на общем собрании членов товарищества.

  • Опубликовано в №40 от 10.03.2017 
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