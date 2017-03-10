Слива, земляника, огурец — как темы занятий

О том, как получить богатый урожай, садоводам расскажут преподаватели вуза. Фото: Алексей Кунилов.

Сюжет «Дом. Сад. Огород»

Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

В Уральской школе садоводства и огородничества продолжается цикл лекций для садоводов. Как сообщили на кафедре овощеводства и плодоводства Уральского государственного аграрного университета (УрГАУ), на базе которой и организована эта школа, в оставшиеся дни марта там пройдут три занятия.

Так, на завтрашнем речь пойдёт о такой культуре, как садовая земляника. Темой занятия, которое состоится 18 марта, станет огурец — уральские сорта и гибриды этой культуры, способы формирования растений, уход за ними. А в последнюю субботу месяца, 25 марта, разговор пойдёт о сливе, её сортименту на Урале и агротехнике. Занятия будут вести преподаватели и специалисты УрГАУ, а также Свердловской селекционной станции садоводства.

Напоминаем, что занятия в Уральской школе садоводства и огородничества организуются бесплатно и проходят каждую субботу по адресу: Екатеринбург, ул. Тургенева, дом 23, первый корпус УрГАУ, аудитория 1402.