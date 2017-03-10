Областная газета
Общество 10 марта 2017, 06:00

Конкурс рецензий на произведения Алексея Иванова: итоги

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Сегодня мы сообщаем результаты конкурса среди подписчиков, посвящённого творчеству Алексея Иванова.

Наши подписчики прислали довольно много работ, но особенно нас впечатлили читатели библиотеки № 2 города Серова. Её сотрудники прислали сразу несколько рецензий от своих читателей. По-этому победителями конкурса для подписчиков мы выбрали не конкретных авторов, а всю библиотеку, куда вскоре с удовольствием передадим книги с автографом Алексея Иванова. Надеемся, они не станут подолгу задерживаться на библиотечных полках, а будут постоянно на руках у активных серовских читателей.

Особенно нам приятно, что в этой библиотеке много постоянных читателей «Областной газеты» — библиотека подписала на газету 115 человек.

Публикуем фрагменты отзывов на книги Алексея Иванова от наших победителей.

«Книга Алексея Иванова «Сердце Пармы» была первым произведением этого автора, которое я прочитал по рекомендации библиотекаря. Читая роман, был поражён количеством исторических фактов, имён, событий. Чувствовалось, что автор проделал огромнейшую работу по освоению пластов истории, которой никто в таком качестве не знал, причём до мельчайших деталей. Читать книгу было очень увлекательно, тем более, что Пермский край моя историческая родина. У меня было ощущение, словно я перенёсся на несколько лет назад (…) С нетерпением жду встречи с новыми произведениями Алексея Иванова «Ненастье» и «Тобол».

Сергей Сергеевич Рудин, заведующий отделением Серовской городской больницы, читатель библиотеки № 2, г. Серов.

«Меня как учителя заинтересовала книга Алексея Иванова «Географ глобус пропил». Судьба главного героя Служкина тронула меня до глубины души. Читая этот роман, думала над строками трудно, неторопливо, и потом ещё сомневалась — так ли поняла? Хотелось поделиться прочитанным с коллегами и перечитать ещё раз. Потом. Когда уляжется».

Любовь Александровна Сенникова, учитель, читатель библиотеки № 2 с 20-летним стажем, г. Серов.

  • Опубликовано в №40 от 10.03.2017 
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