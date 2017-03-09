Планы на женщин

Документ, разработанный Министерством труда и социальной защиты РФ, рассчитан на период до 2022 года и предусматривает эффективное участие женщин в принятии решений во всех сферах жизни общества. Текст опубликован на сайте правительства РФ.

Генеральная Ассамблея ООН в 2015 году приняла декларацию «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года». Россия наравне с другими странами «Большой двадцатки» взяла на себя обязательство по принятию дополнительных мер по повышению занятости женщин и созданию условий для их карьерного и профессионального роста, поскольку в обществе до сих пор господствуют представления, в соответствии с которыми основные социальные роли женщины — мать и домохозяйка.

Мы попросили известных женщин Среднего Урала прокомментировать Национальную стратегию действий в интересах женщин, реализация которой будет осуществляться по нескольким направлениям.

«Создание условий для сохранения здоровья женщин всех возрастов» предполагает повышение доступности и качества оказания медицинской помощи женщинам и девочкам.

— У нас и раньше принимались меры, нацеленные на улучшение положения женщин, — отметила экс-депутат Госдумы, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Свердловской области Лариса Фечина. — Не случайно значимо сократились показатели материнской и младенческой смертности. Можно вспомнить и про материнский капитал — программу, которая также положительно повлияла на демографическую ситуацию. Мне понравилось, что в стратегии по ряду направлений установлены конкретные критерии, например, по сокращению числа женщин, работающих на вредных производствах, по снижению материнской смертности и числа абортов. Однако по сокращению ряда заболеваний нет никаких цифровых индикаторов. В целом, я приветствую принятие этой стратегии, хотелось бы и существенной финансовой поддержки государственной программы развития здравоохранения.

«Улучшение экономического положения женщин, обеспечение роста их благосостояния» нацелено, в частности, на создание условий для получения представителями слабого пола образования в передовых сферах экономики, сокращение разницы в оплате труда мужчин и женщин, повышении социальной ответственности работодателей в отношении прекрасной половины.

— Уверена, что женщины оценили подписание столь важного документа в Международный женский день, — сказала «ОГ» Елена Чечунова, руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Свердловской области. — Достаточно много в нашей жизни ложится на женские плечи — семья, рождение и воспитание детей. Часто женщина — и главный добытчик в семье. Сегодня и в России, и в Свердловской области реализуется комплекс мер, направленных на укрепление семейной политики, защиту материнства и детства. Важно, что во главу Стратегии ставится здоровье женщин, её социальное благополучие, создание условий для построения карьеры. Одно из направлений Стратегии направлено на улучшение экономического положения женщин, которые сегодня являются успешными организаторами и предпринимателями. Внимание к возможности профессионального переобучения женщин, в том числе предпринимательской деятельности, создание программ грантовой поддержки и проведение конкурса инноваторов позволит женщинам чувствовать себя более уверенно на рынке труда.

«Профилактика и предупреждение социального неблагополучия женщин и насилия в отношении женщин» подразумевает совершенствование законодательства в отношении тех, кто находится в местах лишения свободы, их социализацию после освобождения. А также различные меры профилактики семейно-бытового насилия и социального неблагополучия.

— Я много лет бью тревогу по поводу отказных детей, к счастью, их становится меньше, — сказала нашему изданию Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. — Вчера в Туринской Слободе мы вручали ключи от квартир детям-сиротам, вроде бы — радостное мероприятие. Но дети, которые воспитываются в социальных учреждениях — это наша беда. Побывали мы и в Комплексном центре, где сейчас находится 13 детей, очень тяжело видеть их глаза. Хочется надеяться, что эта стратегия поможет сделать так, чтобы женщины в России не забывали про свой материнский долг.

«Расширение участия женщин в общественно-политической жизни».

— Хотя по Конституции женщины и мужчины обладают равными правами, по факту мы видим, что мужчин значительно больше на руководящих должностях и в органах власти, — подчеркнула заместитель председателя комитета Законодательного собрания Свердловской области по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды Елена Трескова. — В региональном Заксобрании — всего три женщины-депутата… В парламенте Швеции, например, 71 процент женщин. Возможно, это способствует тому, что люди в этой стране в большинстве своём довольны жизнью, а в обществе меньше агрессивных проявлений? Мужчины, по своей сути, — стратеги, они умеют ставить цели, а женщины — тактики, они лучше понимают, как достичь этих целей, потому что острее чувствуют проблемы, которые есть в обществе. Поэтому я за то, чтобы женщин было больше в законодательных и исполнительных органах власти, а также на руководящих постах.

Кстати По данным Госстата, на начало 2016 года в РФ проживали 146,5 миллиона человек, из них 78,6 миллиона — женщины. Доля женщин в общей численности занятого населения — 49 процентов. На 1 января 2017 года доля женщин среди членов Совета Федерации Федерального Собрания РФ — 17 процентов, среди депутатов Госдумы — 15,6 процента. Среди дипломатов российских миссий за рубежом — 16 процентов.