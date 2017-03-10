В отношении смотрителя Широкореченского кладбища завели новое уголовное дело

В отношении смотрителя Широкореченского кладбища Екатеринбурга, продававшего места под захоронения, завели новое дело. Как сообщила прокуратура Свердловской области, обвинительное заключение по новому уголовному делу в отношении работника муниципального казённого учреждения “Служба городских кладбищ” Александра Филонова утверждено и направлено в Верх-Исетский суд города.

По версии следственных органов, Филонов лично получал от жителей Екатеринбурга денежные вознаграждения в размере от 30 до 100 тысяч рублей за предоставление земельных участков под захоронение на территории кладбища — то есть за муниципальную услугу, которая является бесплатной. Отметим, марте прошлого года за совершение аналогичных преступлений Филонова уже приговорили к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 9 млн рублей в доход государства, а также с лишением права занимать должности в муниципальных учреждениях на 3 года. В настоящее время он отбывает наказание в местах лишения свободы.

В Ирбитском районе будут судить конокрада, который проскакал верхом 30 километров, чтобы продать добычу. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, перед Ирбитским районным судом предстанут двое местных жителей. Мужчины обвиняются в краже двух коров и лошади в посёлке Зайково и деревне Булановой. По версии следствия, в декабре 2015 года обвиняемые, будучи в состоянии алкогольного опьянения, проникли на ферму и украли двух коров. Животных злоумышленники продали, выручив за каждую по 10 тыс. рублей. Второе хищение — на этот раз лошади — было совершено весной 2016 года. На этот раз, чтобы продать добычу, подозреваемый верхом проехал более 30 километров и прятался от посторонних глаз почти двое суток. За лошадь стоимостью 70 тысяч рублей злоумышленник выручил всего 8 тысяч. В том и в другом случае похитители, по их собственным словам, вырученные средства потратили на продукты питания и спиртные напитки.

В Первоуральске обнаружили крупную сеть игровых автоматов — возбуждено уголовное дело. Как сообщает следственное управление СКР по Свердловской области, неустановленное лицо разместило электронное игорное оборудование по девяти адресам в городе Первоуральске и посёлке Билимбай — в торговых точках и заведениях общепита, обеспечивая, тем самым, постоянный приток клиентов. При этом, по данным следствия, он извлёк доход в особо крупном размере. Противоправная деятельность была выявлена и пресечена в результате комплекса оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками подразделения по экономической безопасности и противодействия коррупции территориального отдела МВД России. Расследование уголовного дела продолжается, проводится необходимый комплекс экспертиз, устанавливаются конкретные виновные.