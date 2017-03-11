Как и с кого взыскать компенсацию за ущерб из-за гололёда?

Тот, кто не почистил дорогу, отдаст деньги даже за разбитые на льду покупки . Фото: Павел Ворожцов

Из-за наступившей оттепели днём снег и лёд тают, а ночью улицы превращаются в подобие катка. Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, если в результате бездействия коммунальщиков гражданам был причинён ущерб, это повод для того, чтобы обратиться с жалобой и потребовать компенсацию.

— В первую очередь необходимо направить претензию по ненадлежащему состоянию тротуара в коммунальную службу, ответственную за уборку участка, — рассказали в областном суде. — Если на жалобу не ответили или ответили отказом, стоит обратиться суд. Но перед тем как это сделать, нужно соблюсти ряд правил.

Во-первых, нужно определиться с тем, есть ли повод для судебного разбирательства. Необходимо, к примеру, иметь доказательства, что тротуар или дорога не убирались должным образом и не были посыпаны противогололёдными материалами. (Но даже если ответственная организация документально подтверждает, что работы велись, а состояние покрытия говорит об обратном, отсудить компенсацию всё-таки возможно).

Далее необходимо определиться с ответчиком: если травма получена, к примеру, на тротуаре, ответчиком должна стать администрация города. За уборку крыльца магазина и прилегающей территории отвечает администрация магазина. А если это крыльцо подъезда многоквартирного дома или придомовая территория — ответственность на УК или ТСЖ. Если ясности о принадлежности территории нет, ответ на этот вопрос можно получить в администрации района.

В суд истец должен представить доказательства факта падения, степени вины ответчика, а также обосновать исковые требования. Доказательствами могут стать:

медицинская справка о получении травмы,

показания свидетелей,

фото и видеозаписи с места падения,

акт о состоянии дорожного покрытия,

чеки из медучреждений и аптек, документы о назначении лекарственных препаратов и платных процедур, листки нетрудоспособности в результате полученной травмы и справки о доходах.

Если падение произошло в рабочее время (или по дороге с работы или на работу), то случившееся может быть признано производственной травмой: тогда работник сможет получить соответствующую компенсацию.

Если из-за инцидента одежда была испачкана или пришла в полную негодность, то можно также потребовать возмещения её стоимости или затрат на химчистку. Это же касается и другого ценного имущества (например, разбитого мобильника).

При составлении исковых требований необходимо помнить, что гражданин, кроме возмещения материального ущерба, может получить компенсацию и за моральный вред.

Важно Каждый год мировые судьи и районные суды Свердловской области рассматривают дела по поводу травм граждан из-за гололёда. Их немного: разбирательства требуют времени и сил, и тратить их пострадавшим обычно жаль. Однако если уж люди решаются на судебную тяжбу, то справедливость торжествует: предприятиям и управляющим компаниям, не убравшим лёд на своей территории, приходится расплачиваться за безалаберность. Об этом «ОГ» рассказала Екатерина Масленникова, начальник отдела по информационному обеспечению деятельности Свердловского областного суда. Причём даже если на решение суда первой инстанции ответчики подают апелляцию, то областной суд, как правило, принимает решение в пользу пострадавшего. Так, в 2016 году суд обязал спорткомплекс в Каменске-Уральском возместить 50 тысяч рублей женщине, которая поскользнулась на крыльце бассейна и получила компрессионный перелом позвоночника. А в 2013 году пенсионерка из Екатеринбурга отсудила 37 тысяч рублей у УК«Фонд Радомир» за сломанную руку и трещину в позвоночнике — их она получила из-за гололёда у своего подъезда. — Если удастся доказать, что из-за падения на лёд были испорчены продукты, которые гражданин нёс в сумке, — ущерб от этого тоже можно возместить, — поясняет Екатерина Масленникова. — Виновной стороне придётся выплачивать судебные издержки, компенсировать затраты на лечение из-за травмы, возмещать моральный вред. Всё это — если пострадавший сможет доказать ущерб.