Областная газета
Общество 10 марта 2017, 19:52

В русский православный месяцеслов добавили 16 святых, включая святого Патрика

Святой Патрик обычно изображается с листком клевера — считается, когда он нёс христианство ирландским язычникам, то при помощи трилистника объяснял единство Святой Троицы. Фото: cityspb.ru

Священный Синод Русской Православной Церкви включил в число почитаемых святых тех, что были канонизированы Церковью до раскола на западную и восточную в 1054 году. Все они почитаются в западных странах, и мы привыкли считать их католическими, — например, широко известного святого Патрика — покровителя Ирландии.

Месяцеслов — православный календарь с именами святых, которые расположены по дням месяца

— Однако древние святые не являются католическими — они принадлежали ещё Единой церкви, — пояснил «ОГ» заместитель председателя Синодального отдела Московского Патриархата Вахтанг Кипшидзе.

Комиссия по составлению месяцеслова РПЦ была создана в 2014 году. С того времени она провела работу и сформировала список древних святых, подвизавшихся в пределах Запада, — на основании того, как почитают их православные в западноевропейских епархиях РПЦ и в других Поместных православных церквах.

Каких святых отбирали для включения в православный календарь? За критерии брали безупречное исповедание православной веры, исследовали обстоятельства, при которых состоялось прославление. Важно, что эти святые не упоминались в связи с полемикой при борьбе с Восточной Церковью.

— Вопрос о включении в месяцеслов древних святых неразделённой Церкви периодически рассматривается Синодом, — говорит Вахтанг Кипшидзе. — После 1054 года общение между католической и восточной православной церквями прекратилось. По причине дефицита их взаимодействия многие святые единой церкви не были включены в месяцеслов, и это сейчас восполняется. Исследователи, историки работают над тем, чтобы православные верующие получили возможность знать жития святых западной части неразделённой церкви.

Никакого графика пополнения месяцеслова именами святых не существует — это делается и будет делаться по мере того, как исследователи изучают историю церкви до разделения в XI веке. Кипшидзе уточняет, что включение в месяцеслов и канонизация новых святых никак не связаны между собой: древние святые были канонизированы очень давно, несколько веков назад.

— Исключений из месяцеслова не происходит никогда — причисление к лику святых делается раз и навсегда, — однозначен в ответе Вахтанг Кипшидзе.

Кстати

Члены Священного Синода включили в месяцеслов имена следующих святых:

  • священномученика Пофина, епископа Лионского, и с ним пострадавших;
  • мученицы Бландины и мученика Понтика Лионских;
  • мученика Епиподия Лионского;
  • мученика Александра Лионского;
  • священномученика Сатурнина, первого епископа Тулузского;
  • мученика Виктора Марсельского;
  • мученика Албана Британского;
  • святителя Гонората, епископа Арльского;
  • cвятителя Германа, епископа Осерского;
  • преподобного Викентия Леринского;
  • святителя Патрикия, просветителя Ирландии;
  • святителя Лупа, епископа Труа;
  • преподобной Женевьевы Парижской;
  • святителя Германа, епископа Парижского;
  • преподобного Прокопия, игумена Сазавского.
  • Опубликовано в №41 от 11.03.2017 
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