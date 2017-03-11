«Танковый корпус сверх плана»

Воинам Уральского добровольческого танкового корпуса поставлено немало памятников. Фото: Алексей Кунилов

Одно из самых прославленных соединений Вооруженных сил России 11 марта отмечает 74-ю годовщину. 10-я гвардейская танковая Уральско-Львовская, ордена Октябрьской Революции, Краснознамённая, орденов Суворова и Кутузова добровольческая дивизия имени Маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского была образована на базе Уральского добровольческого танкового корпуса (УДТК). Корреспондент «ОГ» встретился с бывшим начальником политотдела дивизии, экс-председателем совета ветеранов УДТК Владимиром Хорьковым.

— Владимир Кириллович, что вам запомнилось со времён службы в легендарном соединении Вооружённых сил?

Справка "ОГ" В 2012 году губернатор Евгений Куйвашев издал указ об установлении Дня народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны. Этот день отмечается ежегодно 11 марта.

— Я был начальником политотдела 10-й гвардейской танковой дивизии в Группе советских войск в Германии с 1979 по 1983 год. Штаб дивизии размещался в маленьком военном городке Крампниц, что находится в семи километрах от Потсдама. В то время наша дивизия была в числе лучших, в течение десяти лет она занимала первое место среди танковых и мотострелковых дивизий СССР. Численность её была десять тысяч человек. Нас посещали все первые лица государства, которые приезжали в Германию в Группу советских войск. Помню визит секретаря ЦК КПСС Михаила Суслова, он с трибуны сказал: «Ваша дивизия стоит на защите западных рубежей страны и будет здесь стоять вечно». Однако в 1994 году было принято решение о передислокации. Дивизия была выведена в город Богучар Воронежской области. А в 2009 году расформирована в рамках сокращения Вооружённых сил.

Владимир Хорьков: «Наш совет ветеранов работает с 1948 года, он остался единственной ветеранской организацией среди частей и соединений, сформированных в годы войны». Фото: Павел Ворожцов

Из истории создания Идея создания Уральского добровольческого танкового корпуса появилась в 1942 году, во время боев за Сталинград. Заявление на службу в корпусе подали 115 тысяч человек — жители Свердловской, Челябинской и Молотовской (Пермской) областей, из них были выбраны 9 660 добровольцев. 11 марта 1943 года Нарком обороны И.В. Сталин присвоил танковому соединению наименование 10-го Уральского добровольческого танкового корпуса. 1 июня 1943 года, в полдень, на площади Окулова (сейчас сквер Уральских добровольцев) состоялись проводы соединения на фронт.

В Богучаре осталось лишь 262-я база хранения бронетанковой техники, она и получила в наследство знамя и формуляр УДТК. Недавно в Воронеже развернули 20-ю армию, в её составе будет одна танковая и две мотострелковых дивизии.

Картина ветерана УДТК Леонида Буракова «Военное время-2».

Справка Основные боевые операции танкового корпуса 27 июля — 29 августа 1943 года — Орловская 4 марта — 18 апреля 1944 года — Проскуровско-Черновицкая 14 июля — 12 августа 1944 года — Львовско-Сандомирская 12–31 января 1945 года — Висло-Одерская 8–22 февраля 1945 года— Нижне-Силезская 16 апреля — 2 мая 1945 года — Берлинская 6–9 мая 1945 года — Пражская

Картина ветерана УДТК Леонида Буракова «Стрелок-радист».

Цитата «…Своими руками любовно и заботливо ковали мы для вас оружие. Дни и ночи работали мы над ним. В этом оружии наши заветные и горячие думы о светлом часе нашей полной победы, в нём — наша твёрдая, как Урал-камень, воля: сокрушить и истребить фашистского зверя…» Из наказа добровольцам от имени трудящихся Урала, 1943 год.

— Эта танковая дивизия станет преемницей УДТК?

— Мы обращались с такой просьбой, но не получили положительного ответа: для этого должно быть соответствующее решение Генерального штаба Министерства обороны РФ. Мне бы очень хотелось, чтобы память об Уральском танковом корпусе была жива и сохранялись его традиции. Напомню, корпус вступил в бой 27 июля 1943 года и за одну неделю боевых действий потерял огромное количество танков, а также каждого третьего бойца. При формировании численность УДТК была

9 660 человек, во время Орловско-Курской операции погибли 3 113 человек. В течение августа-сентября происходило переформирование корпуса, после чего Сталин издал приказ о присвоении ему звания «Гвардейский».

Картина ветерана УДТК Леонида Буракова «Военное время-3».

— У танкового корпуса было ещё одно, неформальное, название — «Чёрные ножи». Расскажите, почему?

— При формировании корпуса Златоустовский оружейный завод подарил уральцам-добровольцам 3 350 чёрных танковых ножей. Они стали символом отваги: когда заканчивалась патроны, бойцы шли в атаку с ножами. Была даже написана песня о чёрных ножах…

— У кого-нибудь из ветеранов сохранился такой нож?

— Сегодня эти чёрные ножи — большая редкость. Знаю, что такая реликвия хранится у Ираиды Очеретиной — вдовы Вадима Очертина, который воевал в составе танкового корпуса, а после войны был редактором журнала «Уральский следопыт», затем возглавил журнал «Урал». Кстати, в год 70-летия УДТК одной из улиц в микрорайоне Академический в Екатеринбурге было присвоено его имя. Ещё одна улица в городе носит имя Василия Соболева. Этот 18-летний парень с Уралмаша в танковом корпусе был самым молодым. Он был награждён орденом Славы посмертно.

— Это правда, что с вашим советом ветеранов дружат байкеры?

— Да. В состав танкового корпуса входил седьмой разведбатальон. Это были мотоциклисты: батальон был полностью сформирован на заводе в Ирбите. В нём служила девушка Надежда Кириллова, она прошла до конца войны, затем сотрудничала в совете ветеранов, на основании архивных материалов издала книгу «Впереди наступающих частей». По её инициативе в парке имени Маяковского, в том месте, где в 1943 году проходило боевое слаживание батальона, установили памятник в виде колеса мотоцикла. Несколько лет назад байкеры попросили у совета ветеранов разрешение назвать свой клуб «Чёрные ножи». Каждый год под флагом совета ветеранов они проезжают на мотоциклах по Екатеринбургу. Они также объехали много городов, которые в годы войны освобождали уральцы-добровольцы.

Это интересно В составе УДТК был так называемый «джаз-оркестр» — в числе добровольцев было много музыкантов, они были зачислены мотострелками. Воевали, готовили концерты и выступали во всех освобождённых городах. Первый концерт дали 5 августа 1943 года в Орле.

— После того как дивизия была преобразована в базу хранения бронетанковой техники, экспонаты Музея боевой славы УДТК были переданы в Екатеринбург? Что с ними сейчас?

— В октябре 2009 года получили 345 экспонатов — документы, фотографии, письма, грамоты и другие предметы. Сначала нам выделили небольшое помещение в Институте связи. Затем мы всё передали в музей ВДВ «Крылатая гвардия». Но там, к сожалению, нет помещения, чтобы разместить постоянную экспозицию. В настоящее время во Дворце игровых видов спорта открыта выставка, вход на неё бесплатный.

— Расскажите о вашей ветеранской организации.

— Совет ветеранов 10-й танковой дивизии работает с 1948 года, он стал самой первой ветеранской организацией, созданной после войны, и на сегодняшний день остаётся единственным советом среди частей и соединений, сформированных в годы Великой Отечественной войны. В него входят ветераны, к сожалению, сейчас их осталось только десять, а также те, кто проходили службу в частях 10-й танковой дивизии, таких у нас 504 человека. Отмечу, что мы работаем полностью на общественных началах. Наша цель — сохранить память о значимости народного подвига. Уже начали готовиться к 75-й годовщине УДТК. Самое главное, что у нашей организации есть преемники. Некоторое время назад в Челябинске развернулась 90-я танковая дивизия. Один из её батальонов разместили в 32-м военном городке и назвали его «Уральский танковый батальон» — две роты контрактников и одна рота призывников. Мы надеемся, что этот батальон станет продолжателем традиций Особого Уральского добровольческого танкового корпуса.

Вчера председатель Законодательного собрания области Людмила Бабушкина открыла выставку ветерана УДТК Леонида Буракова «Графика. Воспоминания». Фото: Александр Зайцев

Депутаты и ветераны станцевали танцуют под выступление 16-летней девушки. Фото: Александр Зайцев

Программа мероприятий ко Дню народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса 11 марта в 10:15 на площади у железнодорожного вокзала в Екатеринбурге возле памятника воинам Уральского добровольческого танкового корпуса пройдёт патриотическая акция «Пост №1», а в 10:30 - открытие мемориальной доски «Площадь имени Уральского добровольческого танкового корпуса» (ул.Челюскинцев, 29). В 11:00 состоится церемония возложения венков и цветов к памятнику воинам Уральского добровольческого танкового корпуса. Ожидается, что участие в церемонии примет руководство области, депутаты, ветераны, представители общественных организаций, в том числе молодёжных. 12 марта в 12:00 в ЦПКиО им. В.В. Маяковского состоится митинг и возложение цветов к памятнику мотоциклистам-разведчикам УДТК. 14 марта в 12:00 на площади Первой Пятилетки в Екатеринбурге состоится возложение цветов к мемориалу уралмашевцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Поздравление губернатора Уважаемые уральцы! Сегодня мы отмечаем уникальный праздник — День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса. Это славная страница в истории нашего региона, которая рассказывает о героизме уральцев, их весомом вкладе в Победу российского народа в Великой Отечественной войне. Формирование Уральского добровольческого танкового корпуса стало настоящим народным подвигом, примером трудового героизма, самопожертвования и патриотизма. Обескровленные и истощённые войной уральцы своими собственными силами, за счёт личных сбережений и сверхурочного труда создали новое танковое соединение и подарили его фронту. Всё, что необходимо: боевая техника и оснащение, обмундирование для личного состава — было произведено менее чем за два месяца. В бой машины повели уральские добровольцы. На всех полях сражений от Курской дуги до Праги и Берлина уральские танкисты нещадно били врага, наводили ужас на фашистских захватчиков. За отличные боевые действия, мужество и отвагу бойцы танкового корпуса были награждены более чем 42 тысячами орденов и медалей. 27 солдат и сержантов стали полными кавалерами ордена Славы, 38 гвардейцев получили звание Героя Советского Союза. Мы гордимся великим подвигом уральцев, которые создавали и воевали в легендарном Уральском добровольческом танковом корпусе, и свято чтим память об этой славной странице нашей истории. Сейчас в Свердловской области идёт работа по созданию Центра сохранения исторического наследия Уральского добровольческого танкового корпуса. Уверен, что созданный Центр внесёт весомый вклад в работу по воспитанию уральской молодёжи в духе патриотизма, гордости за свою малую родину. В этот день мы отдаём дань памяти всем ушедшим и благодарим здравствующих ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла за их героический подвиг, весомый вклад в дело Победы, пример бескорыстного служения Отечеству. Желаю всем ветеранам крепкого здоровья, бодрости, счастья, долголетия, мира и благополучия! Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев