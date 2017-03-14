Магистральный подход: с уважением к природе

На вопросы о работе железнодорожного транспорта в эфире радио Город FM 107,6 отвечают эксперты Свердловской железной дороги.

Железная дорога: с уважением к природе

Железнодорожный транспорт по праву считается одним из самых экологичных и безопасных для природы. Вместе с тем железная дорога – это множество инженерных сооружений, разветвлённая инфраструктура, локомотивы и поезда. Очевидно, что весь этот сложный комплекс не может существовать автономно и оказывает определённое влияние на окружающую среду.

Какие меры предпринимаются при этом для обеспечения экологической безопасности? Как организована работа? Что планируется сделать в 2017 году? Ведь известно, он объявлен в России Годом экологии.

В пресс-службе Свердловской магистрали рассказали, что в ОАО «РЖД» разработана и успешно реализуется экологическая стратегия до 2030 года. Она предусматривает последовательное снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Как отмечает главный эколог Свердловской железной дороги, начальник центра охраны окружающей среды Евгений Клименков, в прошлом году в природоохранные проекты было инвестировано более 100 млн рублей. Удалось добиться снижения выбросов вредных веществ в атмосферу на 11,7%, обеспечить сокращение сброса загрязнённых сточных вод на 47,7 %. Кроме того, на 7%, по сравнению с 2015 годом, выросло вовлечение отходов во вторичный оборот.

Фото: Никита Песоцкий

К слову сказать, уже сейчас более 80% отработанных материалов используется на СвЖД в качестве вторсырья и энергоресурсов или передаётся для переработки специализированным организациям. В приоритете – ресурсосбережение, энергоэффективные технологии, бережливое производство. В комплексе это позволяет компании не только минимизировать негативное воздействие на окружающую среду, но и получать дополнительный доход.

Не менее важной задачей является повышение уровня экологической культуры, формирование ответственного отношения к природе. Для этого, например, на сети железных дорог с 2013 года каждый месяц проводится акция «Зелёная пятница». В этот день работники приводят в порядок помещения и территорию предприятий, отключают невостребованное в текущий момент оборудование, оргтехнику, электроприборы. И результаты таких акций весьма ощутимы. В 2016 году данная мера позволила Свердловской магистрали сэкономить 32 тысячи киловатт электроэнергии, почти 300 тонн топлива. В период проведения акции было прибрано свыше 1,5 тысячи гектаров ведомственной территории, утилизировано более двух миллионов тонн отходов. Высажено более 100 тысяч деревьев и кустарников.

Год экологии:новые задачи

– В 2017 году, кроме активизации работы по традиционным направлениям в сфере охраны окружающей среды, будем решать и новые задачи, – рассказывает Евгений Клименков. – На СвЖД составлена обширная программа, предусматривающая мероприятия по снижению негативного воздействия от производственной деятельности, выполнение инвестиционных программ по обеспечению экологической безопасности, внедрение ресурсосберегающих технологий, совершенствование системы обращения с отходами.

Отдельной темой в рамках Года экологии стала работа с особо охраняемыми территориями, сохранение и развитие природных парков и заповедников.

Линии Свердловской железной дороги граничат с четырьмя особо охраняемыми природными территориями – это лесопарк имени лесоводов России и Центральный парк культуры и отдыха в Екатеринбурге, зоологический заказник «Богдановичский» и природный парк «Оленьи ручьи». И железнодорожники относятся к такому соседству со всей ответственностью: следят за санитарным и экологическим состоянием полосы отвода, защищают от пожаров, участвуют в восстановлении лесов. Со всеми особо охраняемыми территориями СвЖД подписала соглашения о взаимодействии. Об уникальных заповедниках и красоте родного края в течение года будут рассказывать воспитанникам ведомственных детских садов, школ-интернатов, а также Свердловской и Тюменской детских железных дорог.

Ведь, как ни банально это звучит, дети – наше будущее. Поэтому экологическое воспитание и просвещение необходимо начинать с самого раннего возраста. Каждый человек должен понимать, что он – часть экосистемы. И получается, что благополучие и здоровье нашего и будущих поколений напрямую зависит от того, как мы взаимодействуем с окружающим миром.

Чистое топливо: государственная стратегия

Использование природного газа в качестве топлива активно продвигается в России на протяжении последних лет. Правительством поставлена задача уже к 2020 году перевести на газ половину общественного транспорта и коммунальной техники в крупнейших городах.

Ещё одним перспективным с точки зрения экологии и экономики направлением является расширение сфер применения природного газа на сети железных дорог. На более чистое голубое топливо (вместо угля и мазута) последовательно переводятся котельные, развиваются газомоторные технологии.

В феврале на Свердловскую магистраль для постоянной работы прибыл самый мощный на сегодняшний день автономный локомотив – газотурбовоз ГТ1h-002. Он будет использоваться для вождения тяжеловесных грузовых поездов на неэлектрифицированных участках дороги. Вместе с экспертами-железнодорожниками попытаемся оценить перспективы этого проекта.

Фото: Руслан Казаков

Но для начала – немного теории. Во всём мире газ достаточно давно применяется в качестве моторного топлива. Он дешевле и экологичнее бензина или солярки. А в нашей богатой углеводородами стране развитие этой технологии напрашивалось само собой.

Самое распространённое и доступное сейчас газовое топливо – пропан-бутановая смесь. Её, как и бензин, производят на нефтеперерабатывающих заводах. Именно на пропан-бутан перевели свои автомобили многие расчётливые владельцы. Но, по мнению экспертов, будущее за другим газом – метаном. Ведь в этом случае из недр добывается практически готовое топливо! И его себестоимость ещё ниже.

Метан используется в двух видах: сжатом и сжиженном. Первый вариант используют для заправки пассажирского и лёгкого грузового транспорта, а также коммунальной техники. На сжатом природном газе, например, работают в Екатеринбурге новые «зелёные» автобусы.

Вторая технология – сложнее. Газ сжижается при температуре минус 162 градуса, при этом его объём уменьшается в 600 раз. Для производства требуется более сложное оборудование, а для хранения и перевозки – особые ёмкости. Именно на таком топливе работает отечественный газотурбовоз.

Попытки сконструировать локомотив с газотурбинным двигателем в разных странах мира предпринимались начиная с 30-х годов прошлого века. И все они потерпели неудачу по экономическим причинам. Ведь в качестве топлива тогда в основном использовались нефтяные дистилляты, которые ненамного дешевле солярки. Российским инженерам удалось создать работоспособный локомотив на сжиженном природном газе. На сегодняшний день аналогов в мире у ГТ1h нет.

Газотурбовоз: амбиции и возможности

В настоящее время в России электрифицировано чуть больше половины железных дорог. На остальных линиях (а это больше 40 тысяч километров) применяется тепловозная тяга. Есть такие направления и на Свердловской магистрали. Например, участок от Войновки до Сургута и Коротчаево, где формируются тяжеловесные поезда с углеводородами. Как отмечает главный инженер Свердловской дирекции тяги Сергей Солонинин, до появления газотурбовоза в парке СвЖД не было локомотивов, способных водить на данном участке поезда массой 9 тысяч тонн. Поэтому новый тип тягового подвижного состава отлично вписывается в концепцию организации поездопотока на северном направлении. В настоящее время прорабатывается технология, когда тяжеловесные составы будут выво-зиться на газотурбовозной тяге до станции Войновка, а далее их без переформирования поведут по Транссибу мощные трёхсекционные электровозы 2ЭС10 «Гранит».

Напомним, ГТ1h на равнинных участках может водить поезда весом 15 тысяч тонн. Другой вопрос – сможет ли он преодолевать расстояния между отдалёнными северными станциями на имеющемся запасе топлива? В мае прошлого года такой эксперимент состоялся. Слово – непосредственному участнику событий, первому в России машинисту газотурбовоза Андрею Скутину:

– Запас сжиженного природного газа на данном локомотиве – 20 тонн. От Сургута до Войновки мы провели поезд массой 9 тысяч тонн, 100 вагонов. Длина данного участка – 700 км. И по прибытии на станцию Войновка у нас в топливном баке осталось СПГ порядка 2,5 тонны. Этого достаточно, чтобы проследовать ещё 100 – 150 км.

Газотурбовоз оснащён гибридной силовой установкой, в основе которой – турбина, как у самолёта. Мощность равна возможностям трёх стандартных тепловозов. Специалисты отмечают, что турбина, в отличие от дизеля, при любой нагрузке работает в оптимальных режимах. Здесь меньше трущихся деталей, поэтому больше ресурс. Газотурбовоз дешевле в ремонте и техобслуживании, спокойно переносит суровые климатические условия Севера.

Выигрывает и экология. О многом говорит тот факт, что показатели выхлопов газотурбинного двигателя соответствуют европейскому экологическому стандарту Евро-5. Существенно снижается выброс в атмосферу таких вредных (в том числе и для здоровья человека) веществ, как оксиды азота, диоксид углерода, бензапирен, полностью исключаются соединения свинца.

Производство ГТ1h планируется наладить на Людиновском тепловозостроительном заводе (входит в Группу Синара). Получено разрешение на выпуск установочной партии. Решается и другой ключевой вопрос – по развитию сети для заправки тягового подвижного состава сжиженным природным газом. Мы продолжим следить за реализацией этого амбициозного проекта.

Каждую среду в 18.15 и в пятницу в 9.45 слушайте на радио ГородFM 107,6 программуо железнодорожном транспорте «Магистральный подход».

Фото: Руслан Казаков