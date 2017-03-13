В регионе возрождают конкурс научных проектов «Урал»

Региональный конкурс инициативных научных проектов «Урал» после кризисного периода будет возобновлён. Договорённость об этом была достигнута на встрече губернатора Евгения Куйвашева с председателем совета Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), директором Института проблем лазерных и информационных технологий РАН, академиком Владиславом Панченко.

Конкурс проводился в регионе с 2001 года в течение 14 лет и финансировался на паритетных началах правительством области и РФФИ. Так, в 2013 году эксперты отобрали для исследований 78 проектов, в 2014-м — 76 проектов, на финансирование которых было потрачено 30 млн рублей.

В рамках конкурса «Урал» в 2014 году были проведены исследования по таким актуальным направлениям, как математика, механика и информатика, физика и астрономия, химия и науки о материалах, биология и медицинская наука, информационно-коммуникационные технологии и вычислительные системы. За время проведения конкурса его участниками становились учёные из академических институтов, вузов и НИИ. Результаты их работы легли в основу создания многих передовых производственных технологий.