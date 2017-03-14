Эти дни, «которые потрясли мир» — эти «окаянные дни»

Сюжет 100 монологов о революции

Что утратила и что обрела Россия в 1917 году? Размышления читателей «ОГ».

Наталья Кириллова, заведующая кафедрой культурологии и социально-культурной деятельности УрФУ, доктор культурологии, профессор:

— К революции, точнее, к революциям 1917 года, у меня сложное, противоречивое отношение. С одной стороны, это были дни, «которые потрясли мир», с другой — эти «окаянные дни» несли с собой зло, насилие, кровопролитие — достаточно вспомнить братоубийственную Гражданскую войну. В 1917-м сбылось знаменитое предсказание Лермонтова:

…Настанет год, России чёрный год,

Когда царей корона упадёт;

Забудет чернь к ним прежнюю любовь,

И пищей многих станет смерть и кровь…

Революция разрушила такое уникальное явление конца XIX — начала XX века в России, как культура Серебряного века, представленная творчеством поэтов Блока, Брюсова, Бальмонта, Белого, Гумилёва, Мандельштама, Цветаевой, писателей Андреева, Бунина, Мережковского, деятелей «Мира искусств» (Бенуа, Дягилев, Добужинский, Лансере, Серебрякова, Сомов), философов и культурологов Бердяева, Розанова, Соловьёва, Флоренского, Шестова и многих других. Маяковский позднее в поэме «Хорошо!» создаст образ этого разрушения: «…Кругом тонула Россия Блока… Незнакомки, дымки севера шли на дно, как идут обломки и жестянки консервов…»

И всё же нельзя не признать: социалистическая революция, её политические мифы, её идеи о «светлом будущем» всколыхнули творческую энергию масс, стали мотором мощной промышленной и культурной модернизации страны. Не все советские проекты выдержали испытание временем, но итоги «культурной революции» очевидны: была ликвидирована безграмотность, создана новая образовательная система, усилилась роль библиотек и культурных центров в воспитательной работе.

Революционная эпоха способствовала появлению и новых художественных явлений в разных видах искусства: полотен Кандинского, Кончаловского, Малевича, Петрова-Водкина, Филонова и др., спектаклей Мейерхольда, Вахтангова, Таирова, музыки Шостаковича, Кабалевского, Хачатуряна. Открытием мировой экранной культуры стал советский киноавангард, представленный непревзойдёнными фильмами Вертова, Кулешова, Эйзенштейна, Пудовкина, Довженко и др. Несмотря на догматы метода социалистического реализма, советская литература также подарила миру великие произведения — Ахматовой и Пастернака, Булгакова и Бабеля, А. Толстого и Шолохова, Ильфа и Петрова, Леонова, Эренбурга и других писателей.

И хотя советская культура являлась «колёсиком и винтиком» партийной, идеологической работы, её лучшие творения и в современном глобальном мире остаются образцами художественного творчества, высочайшего профессионализма и патриотизма.