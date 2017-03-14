Создан областной родительский комитет

Людмила Золотницкая совместно с педагогами гимназии № 40 разработала методический комплекс «Воспитываем по науке». Фото: из лично архива Людмилы Золотницкой

В минувшие выходные в Екатеринбурге в рамках межрегиональной образовательной выставки «Образование от А до Я. Карьера» состоялся родительский форум.

В нём участвовали представители городских и районных родительских комитетов из 62 муниципалитетов области. В центре внимания оказались темы повышения компетентности родителей в вопросах воспитания детей и ранней профессиональной ориентации школьников. На форуме было принято решение о создании общеобластного родительского комитета. Его председателем выбрали ответственного секретаря Свердловского регионального отделения Национальной родительской ассоциации Людмилу Золотницкую.

— Это будет своего рода информационная площадка для конструктивного диалога, для того, чтобы рассказывать родителям, что происходит в системе образования и как они могут влиять на эти процессы, — рассказала она «ОГ». — Мы планируем устраивать видеоконференции и обсуждать вопросы психологии, педагогики, медицины. Очные встречи будем проводить раз в четверть на площадке регионального министерства общего и профессионального образования. Новое направление, которое от нас ждёт государство, — независимая оценка качества образовательных услуг. Особого внимания, на мой взгляд, требуют вопросы, связанные с новыми технологиями. К сожалению, социальные сети зачастую оказывают на детей негативное влияние. Как обезопасить себя? Думаю, сначала этому надо научить родителей, а они, в свою очередь, должны научить детей.

Как отметил министр общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов, решение о необходимости создания общеобластного родительского комитета было принято в ходе августовского педсовета. Оно продиктовано тем, что педагогам становится всё сложнее работать в условиях невероятно насыщенного информационного пространства.

Справка «ОГ» Людмила Золотницкая родилась в 1971 году в Свердловске. Окончила Свердловский юридический институт. С 2012 года – исполнительный директор общественной организации «Форум женщин Урала».