С юбилеем, Наина Иосифовна!

Наина Ельцина знакомится с номером «ОГ», в котором был опубликован очерк «Ближе всех». Фото: Алексей Кунилов

«Женой вообще трудно быть, —отмечал в своих мемуарах Борис Ельцин. — Моей женой особенно. Ну а женой президента —это вообще тихий ужас». Рука об руку с Борисом Николаевичем Наина Иосифовна преодолела самые сложные жизненные испытания, пережила распад старого и создание нового государства. Сегодня Наине Ельциной исполняется 85 лет.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ:

— Уважаемая Наина Иосифовна!

От себя лично и от лица всех уральцев сердечно поздравляю Вас с юбилеем!

С большим уважением отношусь к Вам как к мудрой, обаятельной, благородной женщине, яркому общественному деятелю и меценату, человеку с уникальной судьбой. Искренне рад личному знакомству с Вами.

Благодарю Вас за поддержку инициатив Свердловской области, направленных на сохранение исторической памяти о жизни и политической деятельности первого Президента России. Высоко ценю Вашу отзывчивость, Вашу помощь в создании Ельцин Центра — уникального музейного и культурно-просветительского объекта всероссийского значения.

Каждый год Вы приезжаете на Средний Урал, чтобы увидеть родные и близкие Вашему сердцу места, встретиться с давними друзьями, принять участие в социально значимых проектах и мероприятиях, в том числе в международном турнире по волейболу среди женщин на Кубок Ельцина.

Для уральцев очень важно то, что Вы сохраняете самую тесную связь с нашим регионом, где Вы окончили строительный факультет Уральского политехнического института, где на протяжении десятилетий работали в институте «Водоканалпроект». И, конечно же, где Вы рука об руку шли по жизни с Борисом Николаевичем.

Желаю Вам, многоуважаемая Наина Иосифовна, праздничного весеннего настроения, крепкого здоровья, энергии, оптимизма, счастья и благополучия. Пусть рядом с Вами всегда будут любящие Вас дети и внуки, пусть каждый новый день принесёт Вам только светлые и радостные впечатления!

Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила БАБУШКИНА:

— Уважаемая Наина Иосифовна!

От имени депутатов Законодательного собрания Свердловской области примите искренние сердечные поздравления с юбилеем.

Вы вносите огромный вклад в сохранение исторического наследия Свердловской области и города Екатеринбурга. Благодаря Вашему личному участию, Вашей энергии и заинтересованности реализуются образовательные проекты в регионе. Президентский центр имени Б.Н. Ельцина стал не только настоящим культурным явлением в жизни Екатеринбурга и Урала, но и масштабной дискуссионной площадкой.

Благодарим Вас за искреннее участие в судьбах жителей Свердловской области, которые обращаются к Вам за помощью и поддержкой.

Желаем Вам здоровья, счастья, бодрости духа!

Очерк Василия Вохмина «Ближе всех» о Наине Ельциной был опубликован в «ОГ» 14 марта 2012 года.