В Екатеринбурге школьница с ножом набросилась на одноклассницу

В лицее Екатеринбурга восьмиклассница ударила одноклассницу ножом. Правоохранительные, следственные и надзорные органы Екатеринбурга проверяют обстоятельства вопиющего инцидента, который произошёл в понедельник, 13 марта в лицее №109. Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, 14-летняя ученица 8 класса нанесла несколько ножевых ранений своей однокласснице в область шеи и груди. Пока прокуратура вынесла представление директору лицея в связи с необеспечением безопасности детей в образовательном учреждении. СКР возбудил уголовное дело в отношении подростка по статье “умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести ”. Следствием рассматриваются и проверяются несколько версий произошедшего, в том числе, личная неприязнь. В ближайшее время будет решаться вопрос о предъявлении девочке обвинения и избрании соответствующей меры пресечения.

В Верхней Пышме выпивший смотритель аттракциона забыл на колесе обозрения посетителей. Как сообщили представители прокуратуры, инцидент произошёл 11 марта на проспекте Успенском. Жительница Среднеуральска с ребёнком приобрели билеты на аттракцион, однако во время катания колесо обозрения остановилось. Как оказалось, смотритель, не убедившись, что посетители покинули аттракцион, отключил двигатель и ушёл. Женщина с мобильного телефона позвонила в экстренные службы: прибывшие к аттракциону сотрудники запустили его в штатном режиме, благодаря чему пострадавшие смогли спуститься на землю, однако им пришлось почти час провести на высоте «птичьего полёта». Как показала экспертиза, в крови смотрителя, который обязан обеспечивать безопасность катающихся, содержалось 0,06 промилле алкоголя. Так как одним из участников инцидента стал несовершеннолетний, СКР направил в прокуратуру запрос и передаче материалов проверки из компетенции полиции в следственные органы.

Следственные органы СКР начали доследственную проверку по фактам нападения бродячих собак на детей в Ревде после серии публикаций в СМИ. Так, 11 марта на улице Павла Зыкина несколько бездомных животных напали на 9-летнюю девочку, ребёнка удалось спасти лишь благодаря вмешательству очевидцев. Ещё раньше аналогичная ситуация произошла на улице Чехова, когда на несовершеннолетнего напали не менее семи собак. В ходе проверки следователи намерены выяснить, в полной ли мере выполняют свои обязанности должностные лица, которые должны решать вопросы своевременной организации отлова животных. По результатам проверки действиям или бездействию должностных лиц будет дана надлежащая правовая оценка и принято процессуальное решение. Не исключено, что это будет уголовное дело.

В Талице трёхлетняя девочка погибла при обрушении потолка в частном доме. По факту гибели возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Предварительно установлено, что девочка погибла в результате асфиксии: её засыпало смесью опилок и земли — теплоизолятора, применявшегося для утепления потолка одноэтажного дома, построенного в 1956 году. Как ранее сообщала «ОГ», в ночь на воскресенье, 12 марта, обвалилась одна из балок потолочного перекрытия дома на улице Южной. Детскую кроватку завалило досками и теплоизолирующими материалами. Ребёнок скончался до приезда врачей скорой помощи. Остальные находившиеся в доме люди в результате происшествия не пострадали.