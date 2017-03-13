В Екатеринбурге школьница с ножом набросилась на одноклассницу

В лицее Екатеринбурга восьмиклассница ударила одноклассницу ножом. Правоохранительные, следственные и надзорные органы Екатеринбурга проверяют обстоятельства вопиющего инцидента, который произошёл в понедельник, 13 марта в лицее №109. Как сообщили в прокуратуре Свердловской области,
В Верхней Пышме выпивший смотритель аттракциона забыл на колесе обозрения посетителей. Как сообщили представители прокуратуры, инцидент произошёл 11 марта на проспекте Успенском. Жительница Среднеуральска с ребёнком приобрели билеты на аттракцион, однако во время катания колесо обозрения остановилось. Как оказалось, смотритель, не убедившись, что посетители покинули аттракцион, отключил двигатель и ушёл. Женщина с мобильного телефона позвонила в экстренные службы: прибывшие к аттракциону сотрудники запустили его в штатном режиме, благодаря чему пострадавшие смогли спуститься на землю, однако им пришлось почти час провести на высоте «птичьего полёта». Как показала экспертиза, в крови смотрителя, который обязан обеспечивать безопасность катающихся, содержалось 0,06 промилле алкоголя. Так как одним из участников инцидента стал несовершеннолетний, СКР направил в прокуратуру запрос и передаче материалов проверки из компетенции полиции в следственные органы.
Следственные органы СКР начали доследственную проверку по фактам нападения бродячих собак на детей в Ревде после серии публикаций в СМИ. Так, 11 марта на улице Павла Зыкина несколько бездомных животных напали на
В Талице трёхлетняя девочка погибла при обрушении потолка в частном доме. По факту гибели возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Предварительно установлено, что девочка погибла в результате асфиксии: её засыпало смесью опилок и земли — теплоизолятора, применявшегося для утепления потолка одноэтажного дома, построенного в 1956 году. Как ранее сообщала «ОГ», в ночь на воскресенье, 12 марта, обвалилась одна из балок потолочного перекрытия дома на улице Южной. Детскую кроватку завалило досками и теплоизолирующими материалами. Ребёнок скончался до приезда врачей скорой помощи. Остальные находившиеся в доме люди в результате происшествия не пострадали.