В 1917-м в России сложилась объективная ситуация, исправить которую не хватило бы ничьих сил

Сюжет 100 монологов о революции

Что утратила и что обрела Россия в 1917 году? Размышления читателей «ОГ».

Владыка Евгений (Кульберг), викарий Екатеринбургской епархии:

— В начале прошлого века Дмитрий Менделеев посчитал, каким будет население России в 2000 году. По его расчётам, нашу страну должны были населять 594,3 млн человек. Меж тем сегодня нас — всего 143,5 млн. Что это? Менделеев ошибся? Нет, точно такой же расчёт в отношении Америки оказался верным: в середине XX века в США должны были проживать 180 млн человек. И действительно, в 1959 году в этой стране насчитывалось 179 млн жителей. Демографический провал России — 143,5 млн вместо почти 600 млн — вызван именно тем, что произошло в 1917-м.

Когда говорят, что революция дала прорыв к свободе, к новому классовому строю, это меркнет перед теми 450 млн жизней, которых наша страна сегодня не досчитывается. Мы их потеряли. А США обошлись без революции, развивались согласно демографическим законам, по которым и вёл расчёт Менделеев. И сегодня США — пример высокоразвитого общества, которым мы не стали именно из-за событий 1917-го.

Нам свойственно искать виновного. Кто-то называет виновником событий 1917 года Ленина, кто-то возлагает ответственность за них на св. Николая Александровича Романова. Думаю, обе оценки необъективны. Это тот случай, когда от руководителя не зависело ничего. В тот момент в России была объективная ситуация, исправить которую не хватило бы ничьих сил. И процесс, породивший эту ситуацию, начался не в 1917-м, не в начале века и даже не в XIX столетии — значительно раньше. Как сказал Достоевский, в жизни добро борется со злом, а «поле битвы — сердце человека». В России главным оружием в этой борьбе была вера наших предков в Иисуса Христа и жизнь по его заповедям. Именно это помогало преодолевать зло во все века. Отход от этой высоты, что начался ещё в XVII веке с раскола Церкви, получил широкое развитие при Петре I и создал ту волну, которая в 1917-м разбила корабль Российской империи. Этот процесс выдавливал христианские традиции из жизни народа. Закрытием множества монастырей, упразднением Патриаршества была проведена чёткая черта, закреплённая в законодательстве, — о разделении светской и духовной жизни. За образец были взяты европейские обычаи — они и привели к выхолащиванию духовности из жизни государства…

События 1917-го — не чья-то досадная ошибка, а продукт разложения общества, которое потеряло целостность. Оценивая революцию в такой плоскости, легче найти лечение от ран, нанесённых ею. Это исцеление — не в политике, инвестициях и новых технологиях. Если исконные российские ценности будут возрождены в умах и сердцах, если государственная машина будет учитывать не европейские нравственные принципы, а традиционные для России — христианские, то крепкие семьи правильно воспитают детей, и они в будущем станут менделеевыми и смогут дать новый позитивный демографический прогноз для России, который претворится в жизнь.