Евгений Куйвашев раздал министрам противопаводковые поручения

Отдельно Евгений Куйвашев поручил бороться с «весенним половодьем» на улицах городов: в уборке снега и грязи должна быть задействована вся коммунальная техника и все кадры. Фото: Александр Зайцев

Через месяц в регионе начнётся половодье, которое из-за снежной зимы будет почти на 40 процентов сильнее предыдущих. В этом году паводок при негативном сценарии может затопить 11 населённых пунктов в восьми муниципалитетах, скрыть под водой 13 мостов и один участок дороги и отрезать от «большой земли» 76 селений. Вчера на заседании правительства области губернатор Евгений Куйвашев поручил ответственным министерствам и ведомствам заблаговременно подготовиться к подтоплению некоторых территорий и безаварийному пропуску талых вод и обеспечить безопасность жителей в этот период.

Заседание глава региона начал с метеопрогноза:

— Судя по прогнозам синоптиков, нас ожидает непростой период, поэтому необходимо в постоянном режиме мониторить паводковую ситуацию и обеспечить самый жёсткий контроль состояния всех потенциально опасных объектов. В нашей области не должно быть бесхозных плотин, дамб, других гидротехнических сооружений.

В ответ на последнее замечание министр природных ресурсов и экологии Алексей Кузнецов сказал, что это поручение будет выполнено. Из 535 гидротехнических сооружений остались бесхозными только два — в Кировградском и Невьянском городских округах, но в ближайшее время и они будут переданы на баланс муниципалитетов.

Всего в этом году, по словам временно исполняющего обязанности начальника Главного управления МЧС по Свердловской области Ивана Павленко, в зону воздействия половодья могут попасть 11 населённых пунктов в восьми муниципалитетах — Карпинске, Махнёво, Красноуфимском округе, Ирбитском муниципальном образовании, Слободо-Туринском и Байкаловском муниципальных районах, Туринском и Талицком городских округах.

Как доложил министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев, в противопаводковых, спасательных и аварийно-восстановительных мероприятиях на это время будут задействованы более 12 тысяч человек, 2,8 тысячи единиц техники и больше сотни плавсредств. Для сравнения, в прошлом году ликвидацией последствий паводка, по данным МЧС, занимались 558 человек, 170 единиц техники и 40 плавсредств. В те населённые пункты, с которыми может быть нарушено автотранспортное сообщение, завозятся продукты, товары первой необходимости и медикаменты общим весом в 147 тонн. Материальными запасами пополняются и пункты временного размещения для пострадавших от затопления, которые могут понадобиться в случае ЧС. В прошлом году с подтопленных территорий эвакуировали 276 человек, ПВР понадобились 55 из них. Дополнительно в области создадут 39 лодочных и паромных переправ.

Уточнённый прогноз по паводку главам муниципалитетов направят 5 апреля. По словам мэров, к половодью они начали готовиться ещё с января. Так, мэр Ирбита Геннадий Агафонов сообщил, что после прошлогодней ситуации, когда в зону подтопления попали 214 домов, на противопаводковую работу в бюджете заложили около 500 тысяч рублей, а в муниципалитете уже создали три пункта временного размещения.

— Обращаю внимание на необходимость скоординированных действий руководителей ведомств и министерств с главами муниципалитетов. Если взаимодействие будет налажено на всех уровнях, то и нерешаемых ситуаций не будет, — резюмировал Евгений Куйвашев.